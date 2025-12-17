Wygląda jak błąd na talerzu, a na Śląsku to danie obowiązkowe. Bez moczki nie ma Wigilii

Muszę przyznać, że kuchnia regionalna fascynuje mnie najbardziej właśnie w okolicach różnego rodzaju świąt. Choć na co dzień często sięgam po nowinki, w grudniu z podziwem patrzę na bogactwo bożonarodzeniowych tradycji, jakie oferuje Śląsk. W tym roku postanowiłam, że na moim wigilijnym stole zagości potrawa, która jest definicją świątecznego aromatu.

Czym jest moczka?

Dla osób spoza Śląska to danie może być zagadką.

Najprościej to chyba po prostu piernik gotowany na kompotach. Nie chcę mówić, że to słodka zupa, bo to nie do końca zupa, ale u mnie w rodzinie podaje się to w miseczkach i je łyżkami, oczywiście na zimno” – mówił dla Odżywianie.Wprost.pl Mateusz Lisiecki „Modry”, autor kulinarnego bloga poświęconego kuchni śląskiej, modryblog.com.

I dodał, że Ślązacy nie wyobrażają sobie bez niej świąt, choć nikt inny na świecie takiego dania nie robi. Nie ma jednej receptury na moczkę. Jedni robią ją na rzadko, inni gęstą jak pudding.

Jak przygotować moczkę

Sekretem udanej moczki są dobrej jakości pierniki i owocowe kompoty. W moim garnku ląduje mnóstwo bakalii – to one nadają tej potrawie szlachetności i sprawiają, że każda łyżka jest pełna smaku. Pamiętajcie, że to deser, który lubi czas; gotuję go powoli, pozwalając piernikowi całkowicie się rozpaść i zagęścić całość.

Przepis: Moczka To nieco zapomniana potrawa wigilijna, a szkoda, bo jest niezwykle smaczna Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 40 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 1218 w każdej porcji Składniki 300 g piernika

350 g suszonych śliwek

150 g suszonych moreli

200 g migdałów

1 litr kompotu śliwkowego

szczypta soli

250 g rodzynek

300 g orzechów laskowych

300 g orzechów włoskich

15 g masła

15 ml miodu Sposób przygotowania Namaczanie piernikaNajpierw pokrójcie piernik na kawałki lub rozkruszcie w palcach. Następnie ułóżcie go w garnku i zalejcie przegotowaną ciepłą wodą i odstawcie na około 30 minut. Przygotowanie bakalii i migdałówSuszone śliwki i suszone morele pokrójcie na mniejsze kawałki. Migdały przelejcie gorącą wodą i obierzcie ze skórki. Gotowanie moczkiDo garnka z namoczonym piernikiem wlejcie kompot i wstawcie całość do zagotowania. Następnie wrzućcie morele, śliwki i rodzynki, a także migdały, orzechy i łyżkę masła. Całość doprawcie solą. Dodajcie także miód. Gotujcie przez około 30-40 minut.

Jak serwować i jeść moczkę?

Moczka to potrawa, która zyskuje przy bliższym poznaniu, a przede wszystkim – po „odstaniu”. Zgodnie z tradycją nie podaje się jej gorącej. Gotową masę najlepiej odstawić na jeden dzień w chłodne miejsce (lodówka lub zimny taras sprawdzą się idealnie), aby zgęstniała, a smaki bakalii, piernika i kompotu idealnie się przegryzły.

Serwujemy ją jako deser, w miseczkach, zazwyczaj bez żadnych dodatków – bogactwo składników w środku jest wystarczające. Co ciekawe, moczkę jada się nie tylko w Wigilię, ale przez cały okres świąteczny, często aż do Sylwestra. Jeśli więc zrobicie jej spory zapas, będziecie mogli cieszyć się smakiem świąt jeszcze długo po pierwszej gwiazdce.

Czytaj też:

Na święta porzuciłam makowiec i sernik. Te kulki mocy robię w pół godziny i znikają szybciej niż pralinkiCzytaj też:

Świąteczna „pychotka” znika pierwsza ze stołu. Robię to ciasto co roku, bo każdy się nim zajada