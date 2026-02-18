W Dino „2+1 gratis” aż do 24 lutego. Możesz brać bez limitów

Żeby zaoszczędzić na codziennych zakupach, warto robić je w ramach różnego rodzaju promocji. Takie oferty można naprawdę często znaleźć w Biedronce, Lidlu, ale też Dino, czyli supermarketach, w których zaopatruje się większość Polaków. Jeśli nie masz czasu przeglądać na bieżąco gazetek promocyjnych – nic straconego, zrobiliśmy to za ciebie.

Tani makaron i ryż w Dino

W najbliższych dniach warto wybrać się do Dino. Od 18 do 24 lutego w ramach promocji „2 plus 1” dostaniesz tam makaron 5-jajeczny nitki marki „Lubella”. Koniecznie zrób porządne zapasy, ponieważ ten produkt można przechowywać naprawdę długo. Makaron jest też zawsze „ratunkiem”, gdy nie mamy pomysłu na obiad. Sprawdzi się jako szybkie, ale też smaczne rozwiązanie. Wystarczy dodać do niego sos i gotowe.

Z kolei kupując dwa opakowania ryżu parboiled marki „Kuchnia Smaku”, zapłacisz za niego 2,39 zł zamiast 3,29 zł. Podobna promocja obowiązuje w przypadku makaronu pełnoziarnistego świdry Arc-Pol. Zamiast 4,56 zł zapłacisz tylko 3,59 zł za opakowanie.

Nowa gazetka Dino. Co jeszcze kupić?

Warto zapakować do koszyka także olej rzepakowy marki „Kujawski”, ponieważ zapłacisz za niego 7,99 zł zamiast 10,49 zł, czyli o 23 procent taniej. To również produkt, który przydaje się w niemal każdym polskim domu. Taniej kupisz również oliwę z oliwek „Sorban”. Cena przed obniżką wynosi 37,99 zł, natomiast po obniżce – 33,99 zł.

Warto kupić także ser gouda marki „Mlekovita”. Zamiast 25,99 zł będzie kosztował jedynie 16,99 zł za kilogram. W świetnej cenie dostaniesz też kawę mieloną „Prima Finezja”. Została ona przeceniona z 47,99 zł na 33,29 zł. Jeśli często przyrządzasz ten napój, to naprawdę opłaci się zrobić zapas tego produktu. Wszystkie powyższe promocje potrwają aż do 24 lutego. Masz więc sporo czasu. Co więcej, nie obowiązują żadne limity.

