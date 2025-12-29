Zaczęło się w Biedronce. Akcja 4+2 gratis to dopiero początek sylwestrowych oszczędności
Udostępnijdodaj Skomentuj
Produkty

Zaczęło się w Biedronce. Akcja 4+2 gratis to dopiero początek sylwestrowych oszczędności

Dodano: 
Biedronka
Biedronka Źródło: Shutterstock
Poniedziałek to znakomita okazja, by uzupełnić kulinarne zapasy przed Sylwestrem. Warto w tym celu wybrać się do Biedronki. Sieć przygotowała bowiem świetne oferty, dzięki którym możesz sporo zaoszczędzić. Sprawdź szczegóły.

Najnowsze oferty Biedronki przyciągają tłumy. Trudno się temu dziwić, bo są naprawdę atrakcyjne. Poza tym dotyczą znanych i lubianych produktów, które spora część Polaków wykorzystuje zwykle w swojej kuchni – nawet kilka razy w ciągu dnia. To popularne składniki marynat, sosów oraz różnego rodzaju przekąsek. Zobacz, co warto włożyć do koszyka podczas następnych zakupów.

Co można dostać gratis w Biedronce?

Sieć rozdaje Masło Polskie marki Mlekovita w ramach akcji „4+2 gratis”. Jeśli włożysz do koszyka sześć kostek tego tłuszczu o łącznej wadze 1200 gramów, przy kasie zapłacisz tylko za 4 z nich. Dwie kolejne dostaniesz za darmo. By tak się stało musisz jednak spełnić jeszcze jeden warunek. Chodzi o posiadanie karty lub aplikacji na telefon Moja Biedronka. Promocja jest bowiem skierowana wyłącznie do członków programu lojalnościowego. Nie zapominaj też o ograniczeniach nałożonych na kupujących. Obowiązuje limit dzienny. Na jedno konto nie można wziąć więcej niż sześć opakowań masła (w tym dwa gratis).

Inne gratisy w Biedronce

Sieć przygotowała dla posiadaczy karty lub aplikacji Moja Biedronka również inne ciekawe oferty. Członkowie programu lojalnościowego mogą sporo zaoszczędzić na takich produktach, jak na przykład:

  • mleko UHT 3,2% Łaciate i/lub Wypasione marki Mlekovita – jeden litr nabiału kosztuje teraz tylko 2,25 zł w ramach akcji „3+3 gratis” (limit dzienny wynosi 12 kartonów na jedno konto Moja Biedronka),
  • wszystkie serki Camembert marki Delikate (120 g) – dostaniesz je za darmo w ofercie specjalnej „2+1 gratis” (limit dzienny to 3 sztuki, w tym jedna gratis na jedno konto lojalnościowe),
  • biały cukier (1 kg) – promocja „2+2 gratis” obejmuje cztery popularne marki, a mianowicie Królewski, Polski Cukier, Diamant oraz Sweet Family (na jedną kartę lub aplikację otrzymasz nie więcej niż 12 opakowań słodzidła – tyle wynosi limit dzienny – a za każdą ze sztuk zapłacisz 1,40 zł).

Kiedy iść do Biedronki na tańsze zakupy?

Akcje dotyczące masła, mleka oraz serków Delikate zaczynają się w poniedziałek, a kończą w środę (29-31 grudnia 2025 roku). Znacznie dłużej obowiązuje natomiast promocja na cukier. Trwa od 29 grudnia do 3 stycznia.

Czytaj też:
Lekka, sycąca i efektowna. Ta warstwowa sałatka to mój sylwestrowy pewniakCzytaj też:
Myślisz, że banana wystarczy obrać? Ten jeden krok pomija większość osób

Opracowała:
Źródło: Biedronka