Zaczęło się w Biedronce. Akcja 4+2 gratis to dopiero początek sylwestrowych oszczędności

Najnowsze oferty Biedronki przyciągają tłumy. Trudno się temu dziwić, bo są naprawdę atrakcyjne. Poza tym dotyczą znanych i lubianych produktów, które spora część Polaków wykorzystuje zwykle w swojej kuchni – nawet kilka razy w ciągu dnia. To popularne składniki marynat, sosów oraz różnego rodzaju przekąsek. Zobacz, co warto włożyć do koszyka podczas następnych zakupów.

Co można dostać gratis w Biedronce?

Sieć rozdaje Masło Polskie marki Mlekovita w ramach akcji „4+2 gratis”. Jeśli włożysz do koszyka sześć kostek tego tłuszczu o łącznej wadze 1200 gramów, przy kasie zapłacisz tylko za 4 z nich. Dwie kolejne dostaniesz za darmo. By tak się stało musisz jednak spełnić jeszcze jeden warunek. Chodzi o posiadanie karty lub aplikacji na telefon Moja Biedronka. Promocja jest bowiem skierowana wyłącznie do członków programu lojalnościowego. Nie zapominaj też o ograniczeniach nałożonych na kupujących. Obowiązuje limit dzienny. Na jedno konto nie można wziąć więcej niż sześć opakowań masła (w tym dwa gratis).

Inne gratisy w Biedronce

Sieć przygotowała dla posiadaczy karty lub aplikacji Moja Biedronka również inne ciekawe oferty. Członkowie programu lojalnościowego mogą sporo zaoszczędzić na takich produktach, jak na przykład:

mleko UHT 3,2% Łaciate i/lub Wypasione marki Mlekovita – jeden litr nabiału kosztuje teraz tylko 2,25 zł w ramach akcji „3+3 gratis” (limit dzienny wynosi 12 kartonów na jedno konto Moja Biedronka),

– jeden litr nabiału kosztuje teraz tylko 2,25 zł w ramach akcji „3+3 gratis” (limit dzienny wynosi 12 kartonów na jedno konto Moja Biedronka), wszystkie serki Camembert marki Delikate (120 g) – dostaniesz je za darmo w ofercie specjalnej „2+1 gratis” (limit dzienny to 3 sztuki, w tym jedna gratis na jedno konto lojalnościowe),

– dostaniesz je za darmo w ofercie specjalnej „2+1 gratis” (limit dzienny to 3 sztuki, w tym jedna gratis na jedno konto lojalnościowe), biały cukier (1 kg) – promocja „2+2 gratis” obejmuje cztery popularne marki, a mianowicie Królewski, Polski Cukier, Diamant oraz Sweet Family (na jedną kartę lub aplikację otrzymasz nie więcej niż 12 opakowań słodzidła – tyle wynosi limit dzienny – a za każdą ze sztuk zapłacisz 1,40 zł).

Kiedy iść do Biedronki na tańsze zakupy?

Akcje dotyczące masła, mleka oraz serków Delikate zaczynają się w poniedziałek, a kończą w środę (29-31 grudnia 2025 roku). Znacznie dłużej obowiązuje natomiast promocja na cukier. Trwa od 29 grudnia do 3 stycznia.

Czytaj też:

Lekka, sycąca i efektowna. Ta warstwowa sałatka to mój sylwestrowy pewniakCzytaj też:

Myślisz, że banana wystarczy obrać? Ten jeden krok pomija większość osób