Te ryby z puszki to wsparcie dla serca i kości. Seniorzy powinni jeść je częściej

Ryby w puszce od lat budzą mieszane emocje. Z jednej strony są pod ręką, nie wymagają żadnych przygotowań i potrafią „uratować posiłek” w ostatniej chwili. Z drugiej — często przypisuje im się „łatkę” gorszego wyrobu wątpliwej jakości. Rzeczywiście spora część produktów tego typu nie grzeszy dobrym składem, ale na sklepowych półkach można znaleźć „wyjątek” od przywołanej wyżej reguły. Leży zapomniany. Tymczasem ma do zaoferowania więcej niż się wydaje.

Jakie ryby w puszcze warto włączyć do diety?

Specjaliści radzą, by włączyć do diety sardynki w puszce. Wbrew pozorom nie jest to zwykła konserwa. Ten niepozorny przysmak z powodzeniem można określić mianem superfood. Dostarcza on bowiem – jak wskazują badacze – wielu cennych związków, między innymi wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA). Odgrywają one istotną rolę w zapobieganiu i leczeniu schorzeń kardiometabolicznych związanych z łagodnym, przewlekłym stanem prozapalnym, takich jak na przykład cukrzyca typu drugiego, nadciśnienie tętnicze, hipertriglicerydemia (zwiększone stężenie trójglicerydów we krwi) oraz stłuszczeniowa choroba wątroby.

Sardynki zawierają wapń, potas, magnez, cynk, żelazo, taurynę, argininę oraz inne składniki, które wspólnie modulują łagodny stan zapalny i nasilony stres oksydacyjny obserwowane w chorobach sercowo-naczyniowych oraz zaburzeniach hemodynamicznych. W typowej porcji sardynki wapń, potas i magnez występują w ilościach największych i mogących przynosić korzyści kliniczne, podczas gdy pozostałe składniki obecne są w mniejszych, lecz nadal wartościowych ilościach – czytamy w artykule pod tytułem „Eating more sardines instead of fish oil supplementation: Beyond omega-3 polyunsaturated fatty acids, a matrix of nutrients with cardiovascular benefits”.

Z kolei autorzy pracy „Fish consumption, cognitive impairment and dementia: an updated dose-response meta-analysis of observational studies” zwracają uwagę na fakt, że włączenie ryb do diety, w tym również sardynek, może pomóc w zapobieganiu pogorszeniu funkcji poznawczych, które następuje wraz z wiekiem.

Czy jedzenie sardynek jest bezpieczne?

Sardynki to nieduże rybki. Żyją stosunkowo krótko. W efekcie gromadzą znacznie mniej metali ciężkich oraz innych zanieczyszczeń niż przedstawiciele drapieżnych gatunków. Z tego powodu są uznawane za jeden z bezpieczniejszych wyborów w codziennej diecie. Jak wynika z wyliczeń Morskiego Instytutu Rybackiego, dopiero bardzo wysokie spożycie — około 4,6 kg sardynek w oleju tygodniowo — mogłoby wiązać się z ryzykiem nadmiernej ekspozycji na rtęć. W przypadku dioksyn bezpieczna ilość sięga około 330 g sardynek z puszki.

Spożycie dwóch porcji sardynek z puszki na tydzień (ok. 180 g) nie stanowi zatem zagrożenia pod kątem szkodliwych zanieczyszczeń – zauważa Paulina Styś-Nowak w jednym z artykułów opublikowanych w sieci.

