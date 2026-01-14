Sycą na długo i wspomagają odchudzanie. Dietetyczka poleca ciasteczka z 4 składników

Czy słodycze mogą być zdrową i wartościową przekąską? Jak najbardziej. Te ciasteczka z przepisu dietetyczki Anny Jedrej są tego najlepszym przykładem. Trafiłam na nie przez przypadek, ale już teraz wiem, że zagoszczą w moim jadłospisie na dłużej. Wspaniale smakują. W dodatku nie wymagają wiele pracy ani żadnych skomplikowanych zabiegów kulinarnych. To świetna alternatywa dla sklepowych „przegryzek”. Można je spakować do lunchboxa i zabrać ze sobą do pracy, szkoły lub na uczelnię. Dostarczą sporej dawki energii bez „pustych kalorii”.

Jak zrobić zdrowe ciasteczka z przepisu dietetyczki?

W tej recepturze nie ma żadnej „filozofii”. Wystarczy połączyć 4 składniki – banana, półtłusty twaróg, płatki owsiane i jajka – a następnie wyłożyć porcje powstałej masy na blachę i upiec w piekarniku. Po dwudziestu minutach będą gotowe. Jeśli chcesz możesz wzbogacić bazowy przepis o inne lubiane składniki. Dobrze sprawdzą się na przykład posiekane orzechy lub migdały. Możesz też śmiało sięgnąć po suszone owoce czy kawałki czekolady. Najlepiej wybrać gorzką o wysokiej zawartości kakao (minimum 70 procent). Ma bowiem znacznie więcej wartości odżywczych niż typowy mleczny wariat. Dostarcza też mniej cukrów prostych.

Wskazówka: Do przygotowania tych ciasteczek wykorzystaj mocno dojrzałe banany.

Przepis: Zdrowe ciasteczka owsiane Sycą na długo i wspierają metabolizm. Spróbuj, a nie pożałujesz. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 20 Liczba kalorii 70 w każdej porcji Składniki 3 dojrzałe banany

250 g twarogu półtłustego

150 g płatków owsianych

2 jajka Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUmyj i obierz banany. Rozgnieć je widelcem. Łączenie składnikówDo bananów dodaj płatki owsiane, jajka i twaróg. Wymieszaj dokładnie całość. Pieczenie ciasteczekWyłóż blachę papierem do pieczenia. Z powstałej masy uformuj niewielkie ciasteczka. Piecz je w temperaturze 180 stopni przez 20 minut.

Dlaczego te ciasteczka owsiane są zdrowsze od zwykłych?

Ich skład opiera się na naturalnych, nieprzetworzonych produktach, a nie na cukrze, białej mące i utwardzonych tłuszczach. Bazą są płatki owsiane, które dostarczają błonnika. W efekcie przysmaki sycą na długo, wspierają trawienie i namnażanie się „dobrych” bakterii w jelitach. Twaróg i jajka są źródłem pełnowartościowego białka. Ono również wspomaga pracę układu pokarmowego. Przyspiesza przemianę materii, a jednocześnie ułatwiają regenerację tkanek, na przykład po wysiłku fizycznym. Z kolei banany pełnią funkcję naturalnego słodzidła. Sprawiają, że ciasteczka nie potrzebują dodatku cukru czy syropu kolonowego, by świetnie smakować.

Czytaj też:

Polacy go omijają, a seniorzy nie powinni. Ten ser po 60. roku życia robi dużą różnicęCzytaj też:

Polacy masowo kupują ten chleb w Biedronce. Dietetyczka ostrzega, lepiej go omijać