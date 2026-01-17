Obniża cukier i „zły” cholesterol. Sprawdź, co naprawdę potrafi tani zamiennik kakao

Wygląda zupełnie zwyczajnie. W niczym nie przypomina popularnych superfoods. A jednak z powodzeniem może z nimi konkurować. Badacze wciąż odkrywają jego nowe właściwości. Mimo to nadal mnóstwo osób nie wie, jak wiele do zaoferowania ma ten niepozorny „proszek”. Nadrób zaległości, póki nie jest za późno i zobacz, co warto włączyć do diety.

„Stary”, choć nieznany superfood

Niedocenianym superfood jest karob, znany również jako szarańczyn strąkowy lub ceratonia. Wiele osób traktuje go jedynie jako tańszy zamiennik kakao albo zwykły zagęstnik. Tymczasem produkt ten ma do zaoferowania więcej niż się wydaje. Naukowcy z Niemiec w pracy zatytułowanej „Carob pulp preparation rich in insoluble fibre lowers total and LDL cholesterol in hypercholesterolemic patients” wskazują, że jego spożywanie może pomóc w obniżeniu poziomu „złego cholesterolu”. Wszystko za sprawą zawartego w błonnika. Odgrywa on również ważną rolę w stabilizowaniu stężenia glukozy we krwi. Do takich wniosków doszli autorzy artykułu „Short-term effects of a low glycemic index carob-containing snack on energy intake, satiety, and glycemic response in normal-weight, healthy adults: Results from two randomized trials”:

Przekąska z dodatkiem karobu zwiększała uczucie sytości, wiązała się z niższym spożyciem energii podczas posiłku oraz z obniżoną poposiłkową odpowiedzią glikemiczną, co może wynikać z jej niskiego indeksu glikemicznego. Produkty o takim profilu mogą sprzyjać kontroli masy ciała i glikemii bez zwiększania całkowitej podaży energii – czytamy w opracowaniu.

Szarańczyn strąkowy jest również naturalnym źródłem polifenoli. Związki te neutralizują szkodliwy wpływ wolnych rodników. Chronią organizm przed stresem oksydacyjnym, zmniejszają stany zapalne i zapobiegają uszkodzeniom komórek. Ich ilość zależy przede wszystkim od sposobu przetworzenia produktu (suszenie, mielenie etc.).

Jak włączyć karob do diety?

Karob można wykorzystać w diecie na wiele różnych sposobów. Warto dodawać go do owsianek, koktajli, domowych deserów i wypieków. Najlepiej zacząć od niewielkich ilości i obserwować reakcje organizmu, a zwłaszcza ze strony przewodu pokarmowego. Ceratonia pojawia się też w wielu gotowych artykułach spożywczych dostępnych na rynku. Występuje głównie pod postacią mączki z chlebka świętojańskiego, surowca pozyskiwanego z nasion korabu. Trzeba jednak pamiętać, że sama obecność wspomnianego składnika w danym wyrobie nie sprawia, że staje się on pełnowartościowym elementem jadłospisu.

