Jeśli już jesz w McDonald’s, zamów to. Dietetyczka wskazuje najlżejszą opcję

Choć każdy z nas wie, że fast foody nie są zdrowe, to mimo tego wiele osób po nie co jakiś czas sięga. Są ekspresowym i wygodnym rozwiązaniem, gdy brakuje czasu na przygotowanie posiłku. Dla niektórych to także forma małej przyjemności czy nagrody. Ważne jest jednak, by ich jedzenie nie stało się naszym codziennym nawykiem.

Co najlepiej zjeść w McDonald's?

Gdy już decydujemy się na przekąszenie czegoś z sieci fast food, warto wybierać dania, które są najlepsze dla naszego organizmu z wszystkich dostępnych opcji. Dietetyczka Dominika Hatala opublikowała na Instagramie nagranie, w którym opowiedziała o, jej zdaniem, najwłaściwszych wyborach w McDonald’s.

McDonald’s i dieta — czy to da się pogodzić? Jeśli już musisz albo naprawdę masz ochotę, to co wybrać, żeby nie zrobić z tego kalorycznej bomby? Nie polecam jeść w McDonald's na co dzień (to nie jest miejsce, które wspiera zdrowe nawyki), ale wiem, że życie to życie: wyjazd, brak czasu, „nic innego po drodze” — dlatego zrobiłam ranking najlepszych wyborów w McDonald’s, kiedy chcesz zjeść najrozsądniej, jak się da – wyjaśniła ekspertka od zdrowego odżywiania.

Jako najlepszy wybór dietetyczka podała sałatkę z kurczaka premium. Ma najwięcej warzyw, a do tego zawiera solidną porcję białka.

Jest to najlżejsza i najbardziej dietetyczna opcja w McDonald’s – podsumowała ekspertka.

Inne wybory specjalistki od zdrowego odżywiania

Dietetyczka stworzyła cały ranking potraw, które będą najlepszym wyborem w tej restauracji typu fast food. Drugie miejsce zajęło danie o nazwie McMuffin z awokado.

Jajko, awokado i warzywa zamknięte w śniadaniowej bułce. Jedna sztuka to 283 kcal – powiedziała.

Trzecie miejsce należy do McWrapa z kurczakiem. Składa się on z tortilli i kurczaka, ma sporo warzyw. Jedna porcja to 570 kcal. W zestawieniu specjalistki czwarte miejsce zajął Red Chicken. Ma 340 kcal i 14 gramów białka. Na ostatnim miejscu znalazły się nuggetsy.

Najwięcej panierki, mało sytości i najczęściej jedzone z frytkami – wyjaśniła.

Koniecznie spróbuj przyrządzić w domu zdrowe nuggetsy. Ich zrobienie jest naprawdę szybkie, a smakują genialnie.

