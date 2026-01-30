Lidl odpala dużą obniżkę. 50 proc. taniej, ale tylko przez 2 dni

Robiąc zakupy spożywcze w markecie, każdy z nas może zauważyć, że z roku na rok ceny artykułów spożywczych są coraz wyższe. To z kolei mocno odbija się na naszych finansach. Prostym sposobem na to, by naprawdę zaoszczędzić, jest robienie zakupów spożywczych podczas różnego rodzaju promocji w marketach. To pozawala kupić te same artykuły, ale w znacznie niższych cenach. Często takie obniżki wynoszą 50 procent lub więcej, więc naprawdę dobrze jest z nich korzystać. Teraz wyszła najnowsza gazetka Lidla, w której jest kilka takich ofert wartych uwagi.

Tanie masło w Lidlu

W Lidlu od piątku do soboty (30–31 stycznia) masło ekstra 83% marki „Pilos” dostaniesz aż o 50 procent taniej. Przed obniżką kosztowało ono 5,99 zł, natomiast przez wskazane dni kupisz je za 2,99 zł. Warunkiem jest jednak zakup trzech opakowań. Należy zeskanować kod i aktywować aplikację Lidla – wtedy zacznie obowiązywać powyższa promocja.

Pamiętaj, że możesz zrobić większe zapasy tego produktu. Masło spokojnie możesz zamrozić i wykorzystać wtedy, gdy będzie ci potrzebne.

Co jeszcze warto kupić?

Teraz warto włożyć do koszyka też świeże jaja ściółkowe (wielkość L, klasa A) marki „Złota Nioska”. Po zeskanowaniu kuponu i aktywowaniu aplikacji dostaniesz je o 21 procent taniej. Cena za jedno opakowanie przed obniżką wynosiła 11,49 zł. Natomiast w ramach tej oferty koszt całego pudełka to 8,99 zł. W opakowaniu znajduje się 10 jajek. Oznacza to, że jedno jajko kosztuje 90 groszy zamiast 1,15 zł. Obowiązuje jednak warunek. Musisz kupić dwa opakowania jajek, by móc skorzystać z tej promocji. Oferta trwa tylko w piątek (30 stycznia).

Pamiętaj, że jajka są bardzo wartościowym produktem spożywczym. Zawierają białko, które dostarcza wszystkich niezbędnych aminokwasów. Są także bogate w witaminy, m.in. A, D, E oraz z grupy B, a także w składniki mineralne, takie jak żelazo, fosfor i selen. Z kolei obecność lecytyny sprawia, że wspierają pracę mózgu i układu nerwowego.

Czytaj też:

Ten ekspresowy deser robię w przerwie na reklamy. 2 składniki, 2 minuty i gotoweCzytaj też:

Polacy zapomnieli o tym mięsie. Badacze pokazują, dlaczego warto wrócić do niego z głową