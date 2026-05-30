Dietetyczka omija proteinowe batoniki. W Biedronce wybiera ten za 3 zł

Batoniki proteinowe zyskują na popularności, zwłaszcza wśród osób na redukcji. Wiele z nich wychodzi z założenia, że wysoka zawartość białka w tego typu przekąskach zapewni im sytość na długo i pozwoli uniknąć podjadania, a co za tym idzie przyjmowania nadprogramowych kalorii. Co do zasady to prawda. Problem leży gdzie indziej.

Sklepowe słodycze oznaczane jako wysokobiałkowe – jak zauważa dietetyczka Dominika Hatala – bardzo często mają w składzie niewielki dodatek protein, a kosztują znacznie więcej niż „zwykłe”. Dlatego ekspertka omija je podczas zakupów, na przykład w Biedronce. Chętnie sięga natomiast po inny batonik z oferty znanej sieci. Tani, sycący i pożywny. Sprawdź, co dokładnie wybiera.

Ten batonik z Biedronki poleca dietetyczka

Ulubioną przekąską ekspertki jest między innymi batonik orzechowy Salted Almond marki Vitanella z oferty Biedronki. Jedna sztuka dostarcza 223 kilokalorii i 5 gramów białka. Nie należy więc do produktów proteinowych. Specjalistka ceni go jednak za prosty skład. „Mamy tu miód, orzechy ziemne, migdały, orzechy brazylijskie, pekan, słonecznik, chrupki ryżowe olej kokosowy i sól” – wylicza w jednym z nagrań opublikowanych w sieci. Nie znajdziemy w nim sztucznych wypełniaczy, stabilizatorów czy konserwantów. Ta propozycja wypada na tle sklepowych, wysokoprzetworzonych słodyczy naprawdę dobrze.

Jeśli do tego wypijemy skyr naturalny, to będziemy mieć naprawdę fajną, zbilansowaną przekąskę na szybko – wskazuje Dominika Hatala.

Baton w połączeniu z jogurtem dostarcza sporych ilości wspomnianego już białka. Dzięki temu zapewnia długie uczucie sytości, co pozwala łatwiej kontrolować liczbę przyjmowanych kalorii i skuteczniej „gubić” nadprogramowe kilogramy. W dodatku orzechy są źródłem zdrowych, wielonienasyconych tłuszczów, które również opóźniają opróżnianie żołądka, hamując uczucie głodu. Co więcej, pomagają stabilizować stężenie glukozy we krwi i są nośnikiem wielu ważnych witamin.

Dlaczego jeszcze warto kupić polecany batonik?

Niewątpliwą zaletą batonika orzechowego z Biedronki jest jego przystępna cena. Jedna sztuka to wydatek rzędu 3 złotych. Dlatego nie obciąża zbyt mocno domowego budżetu. Oczywiście w tym przypadku również należy zachować umiar. Nawet zdrowe przekąski spożywane w zbyt dużych ilościach mogą mocno nadwyrężyć zdrowie i finanse.

