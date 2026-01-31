Zmniejsza ryzyko miażdżycy, a Polacy go nie doceniają. Badania mówią jasno

Odżywianie jest jednym z najważniejszych elementów zdrowego stylu życia. Ma bezpośredni wpływ na nasze zdrowie oraz samopoczucie. Dieta powinna być odpowiednio zbilansowana i dostarczać naszemu organizmowi wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Zdrowe nawyki żywieniowe wspierają odporność, pomagają zapobiegać wielu chorobom.

Ten produkt przyczynia się do zapobiegania miażdżycy

Dietetyk dr Bartosz Kulczyński opublikował w sieci nagranie, w którym wyjaśnił, że miażdżyca odpowiada w krajach zachodnich za połowę wszystkich zgonów. Wśród tych niepokojących danych jest jednak dobra wiadomość. Istnieją produkty, które możemy włączyć do swojej diety i w ten sposób zmniejszyć ryzyko tej choroby.

Bardzo istotne w naszym jadłospisie są warzywa. Jedno z nich jest niezwykle popularne, ale mocno niedoceniane. Chodzi o pomidory. To właśnie ich spożywanie może pomóc uchronić się przed miażdżycą. Zawierają bowiem bardzo cenny składnik – likopen.

Już ponad 10 lat temu naukowcy potwierdzili, że ten związek jest pomocny w walce z rozwijającą się miażdżycą. Badania z udziałem ludzi wykazały, że dostarczanie dużych ilości likopenu może prowadzić do realnej regresji zmian miażdżycowych – powiedział ekspert.

Okazało się, że u uczestników spożywających likopen zaobserwowano zmniejszenie grubości ściany tętnicy szyjnej. Jak wytłumaczył specjalista – w praktyce oznacza to częściowe cofanie się procesu pogrubiania naczyń, czyli kluczowego elementu całego procesu powstawania blaszki miażdżycowej. Chodzi o badanie pod tytułem „Dietary intervention to reverse carotid atherosclerosis”.

Wyniki innego doświadczenia wykonanego z udziałem ludzi pokazały zresztą wprost, że dieta bogata w likopen wiąże się z mniejszym ryzykiem pojawienia się choroby wieńcowej średnio o 17 procent, która jest powiązana właśnie z powstawaniem zmian miażdżycowych – dodał.

Chodzi o badanie pod tytułem: „Lycopene and risk of cardiovascular diseases: A meta-analysis of observational studies”.

Gdzie znajduje się likopen?

Nie tylko świeże pomidory są świetnym źródłem likopenu. Dużo tego cennego składnika znajduje się także w przetworach pomidorowych, takich jak:



zupa,

sos,

przecier,

koncentrat.

Dlatego dobrze, żeby i tych produktów nie brakowało w naszym jadłospisie – podsumował ekspert od zdrowego odżywiania.

Czytaj też:

Wspiera trawienie i poprawia odporność. Osoby po 60. roku życia powinny się nimi zajadaćCzytaj też:

Dietetyczka zaskoczona tą wędliną z Biedronki. Samo mięso bez szkodliwych dodatków