Biedronka idzie na całość. „2+2” i „3+3 gratis”, ale obowiązuje limit

Tłusty Czwartek w 2026 roku wypada 12 lutego. Część osób słodkości na tę okazję kupi w cukierni, ale z pewnością duża grupa osób będzie chciała je zrobić samodzielnie. Produkty na takie słodkie wypieki warto kupić w ramach różnych promocji. Ciekawe oferty ma w swojej najnowszej gazetce Biedronka. Dzięki temu możesz naprawdę sporo zaoszczędzić, a przy okazji zrobić większe zapasy.

Tani cukier i mąka w Biedronce

Jeśli zamierzasz przyrządzić na Tłusty Czwartek pyszne wypieki, to będziesz potrzebować przede wszystkim mąki i cukru. Właśnie te produkty kupisz teraz w Biedronce w świetnych cenach. W specjalnej ofercie znalazły się wszystkie mąki dostępne w tym supermarkecie. Można je ze sobą dowolnie mieszać. Drugi, tańszy produkt dostaniesz za złotówkę. Limit dzienny to 10 sztuk (maksymalnie 5 za 1 zł).

To jednak nie wszystko, ponieważ wszystkie cukry kupisz w ramach promocji „2 plus 2 gratis”. Te produkty również można ze sobą dowolnie mieszać. Limit dzienny to 12 sztuk (maksymalnie 6 gratis) na kartę Moja Biedronka. Z powyższych promocji skorzystasz też po Tłustym Czwartku, ponieważ trwają aż do 14 lutego.

Pamiętaj, że zarówno mąkę, jak i cukier należy trzymać w suchym oraz chłodnym miejscu, z dala od wilgoci, ciepła oraz światła słonecznego.

Co jeszcze kupić w Biedronce?

W Biedronce do 14 lutego trwa również specjalna promocja na mleko UHT 3,2% Wypasione marki „Mlekovita” oraz „Łaciate”. Dostaniesz je w ramach oferty „3 plus 3 gratis”. Obowiązuje jednak limit dzienny 12 sztuk (maksymalnie 6 opakowań gratis). Mleko UHT możesz trzymać poza lodówką przez wiele miesięcy (jeśli nie zostało wcześniej otwarte). Ogranicza cię jedynie jego termin przydatności, który należy wcześniej sprawdzić.

Jeśli z kolei wybierzesz się na zakupy 11 lutego, to koniecznie włóż do koszyka masło ekstra polskie marki „Mlekovita”. Tego dnia obowiązuje promocja „4 plus 2 gratis”. Oznacza to, że kupując cztery opakowania tego produktu, kolejne dwa dostaniesz całkowicie za darmo. Co więcej, w tym przypadku nie obowiązują żadne limity.

