Ten napar z PRL-u wraca do łask. Wspiera jelita i pomaga spalać tłuszcz

W czasach „żelaznej kurtyny”, gdy zdobycie wielu podstawowych artykułów spożywczych graniczyło z cudem, ten jeden produkt był na wyciągnięcie ręki. Często sięgano po niego „z braku laku”. Dawniej mało kto wiedział, jak pozytywnie wpływa na organizm. Dziś naukowcy potwierdzają, że ma wiele cennych właściwości. Zainteresują one zwłaszcza te osoby, którym zależy na zachowaniu dobrej kondycji i zrzuceniu nadprogramowych kilogramów.

Jaki napój z czasów PRL-u wspiera odchudzanie?

Naparem, który realnie wspomaga utratę wagi jest czerwona herbata (Pu-erh). Napój może wpływać na brązową tkankę tłuszczową, która – w przeciwieństwie do białej – nie magazynuje energii, lecz ją zużywa. Badania sugerują, że nasila spalanie kwasów tłuszczowych w komórkach i wspiera produkcję ciepła. W efekcie organizm częściej wykorzystuje energię „na bieżąco”, zamiast odkładać ją w postaci tkanki tłuszczowej. Co więcej, Pu-erh działa jak prebiotyk. Tworzy dogodne warunki do rozwoju „dobrych” bakterii kolonizujących jelita. Powoduje znaczące zmniejszenie stosunku bakterii Firmicutes do Bacteroidetes (wskaźnik powiązany z otyłością) i zwiększa liczebność korzystnych probiotyków, takich jak Akkermansia muciniphila i Lactobacillus, Te zmiany w mikrobiocie stymulują produkcję krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (SCFA), które dodatkowo aktywują termogenezę w tkance tłuszczowej.

W badaniach klinicznych z udziałem ludzi wykazano, że codzienne spożywanie ekstraktu z czerwonej herbaty przez 20 tygodni (bez ograniczeń dietetycznych) wiązało się ze znaczącą utratą masy ciała oraz redukcją wskaźnika BMI. Odnotowano spadek masy tłuszczowej w ramionach, nogach oraz w regionie ginekoidalnym (biodra i brzuch). Jego autorzy opisali swoje spostrzeżenia w artykule opublikowanym na łamach czasopisma naukowego „Clinical Interventions in Aging” w 2016 roku.

Jak pić czerwoną herbatę?

Sięgaj po nią dwa razy w ciągu dnia między posiłkami, najlepiej dwie godziny po jedzeniu zwłaszcza cięższym. Zalej liście wodą o temperaturze około 90-95 stopni Celsjusza i zaparzaj pod przykryciem przez 2-4 minuty. Tę samą porcję możesz wykorzystać nawet 2–3 razy. Pamiętaj, że włączenie napoju do jadłospisu nie przyniesie efektów, jeśli zaniedbasz aktywność fizyczną i dietę.

