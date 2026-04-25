Nie rób tego z wędliną. To błąd – szybciej się psuje i traci smak

Wędlina to jeden z najczęściej wybieranych dodatków do kanapek. Trudno wyobrazić sobie bez niej codzienne śniadanie czy kolację. Sprawdza się jednak nie tylko na pieczywie. Chętnie wykorzystuje się ją także w zapiekankach, sałatkach, jajecznicy czy różnego rodzaju przekąskach na ciepło. Nic więc dziwnego, że Polacy tak często sięgają po ten produkt podczas zakupów. To wygodne i uniwersalne rozwiązanie w kuchni.

Błąd podczas przechowywania wędliny

Często przynosimy wędlinę ze sklepu w woreczku foliowym i taką wkładamy do lodówki. To błąd. Wewnątrz torebki bardzo szybko skrapla się para wodna. Wilgoć w połączeniu z brakiem cyrkulacji powietrza sprawia, że na powierzchni wędliny tworzy się śliska warstwa. Ograniczony dostęp powietrza sprzyja rozwojowi bakterii, przez co szynka czy kiełbasa szybko tracą też aromat, a czasem zaczynają wydzielać nieprzyjemny zapach i psują się.

Ważne jest też, żeby nie mieszać ze sobą różnych gatunków wędlin (np. szynki gotowanej obok kiełbasy wędzonej). Wędliny mokre (szynki drobiowe, polędwice) mają wysoką aktywność wody. Wędliny suche (krakowska sucha, kabanosy) są trwalsze. Jeśli leżą razem, wilgoć z szynki przejdzie na kiełbasę, co drastycznie skróci termin przydatności obu produktów. Wędlina nie powinna również leżeć na górnych półkach ani na drzwiach lodówki. Temperatura tam waha się przy każdym otwarciu.

Jak zrobić to poprawnie?

Ekspert w opublikowanym wideo na profilu facebookowym „Wędzarna Podlaska Chata” wyjaśnił, jak należy przechowywać wędlinę, by nie straciła swojego smaku i jakości.

Pierwsza metoda to papier pergaminowy. Idealnie nadaje się do zabezpieczenia wyrobów, by nie straciły jakości, świeżości i utrzymywały swoją trwałość jak najdłużej – powiedział.

Drugą metodą jest pakowanie próżniowe. Można kupić do tego specjalne woreczki. Trzecim sposobem jest trzymanie wędliny w szklanych pojemnikach.

