Nie kupuję już wędlin w sklepie. Schab gotuję 10 minut i nie wyjmuję z garnka

Wybór odpowiedniej szynki w sklepie wymaga niemal detektywistycznej czujności przy czytaniu etykiet. Spora część gotowych produktów zawiera – jak zauważa Michał Wrzosek – azotyn sodu, fosforany oraz wzmacniacze smaku, które negatywnie wpływają na ciśnienie krwi i pracę nerek. Dlatego już jakiś czas temu zaczęłam robić wędliny na własną rękę. Najczęściej przygotowuję gotowany schab. Zawsze się udaje. Wychodzi soczysty, miękki i tak dobry, że produkty z supermarketu poszły zupełnie w odstawkę. Wszystko to zasługa jednego „babcinego” triku.

Dlaczego warto zrobić domowy schab?

Schab przygotowany samodzielnie to gwarancja „czystego składu” i najwyższych wartości odżywczych. Tego typu przysmak dostarcza pełnowartościowego białka. W stugramowej porcji znajdziemy niespełna 23 gramy tego makroskładnika, a także witaminy z grupy B (szczególnie B1 i B6) oraz minerały, takie jak na przykład cynk czy selen. Nie ma w niej natomiast żadnych sztucznych konserwantów obciążających wątrobę i nerki.

Domowy wyrób jest również znacznie bardziej ekonomiczny – z kilograma surowego mięsa otrzymasz niemal kilogram gotowej wędliny, podczas gdy sklepowe „szynki” po wyjęciu z opakowania często tracą na wadze i psują się już po dwóch dniach.

Wzięcie sprawy we własne ręce daje też pełną swobodę, jeśli chodzi o wybór oraz ilość przypraw. Możesz dowolnie modyfikować zestaw używanych ziół i tworzyć wędliny, które za każdym razem będą smakować nieco inaczej. Dzięki temu nie będzie nudy.

Jak zrobić domowy soczysty schab?

Kluczem do sukcesu jest zastosowanie metody „dziesięciu minut”. Ta technika polega na krótkiej obróbce termicznej schabu, która ścina białko na zewnątrz, zatrzymując całą wilgoć w środku mięsa. Proces „dogotowywania” przysmaku odbywa się pod wpływem temperatury stygnącej zalewy. Dzięki temu włókna mięśniowe nie zostają przegrzane, a przyprawy zawarte w marynacie – takie jak jałowiec czy majeranek – mają czas, by głęboko wniknąć w strukturę schabu.

Przepis: Domowy schab na kanapki Nie wymaga wiele pracy i świetnie smakuje. To świetny zamiennik sklepowych wędlin. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 40 w każdej porcji Składniki 1 kg schabu w kawałku Na zalewę: 2 litry wody

1,5 łyżki musztardy francuskiej

1,5 łyżki majonezu

6 ząbków czosnku

3 łyżki soli

3 ziarna jałowca

3 liście laurowe

6 ziaren ziela angielskiego

2 łyżki majeranku

1 łyżeczka pieprzu ziarnistego

1 łyżeczka pieprzu ziołowego

2 łyżeczki słodkiej papryki Sposób przygotowania Uszykowanie składnikówOczyść schab z błon i nadmiaru tłuszczu. Przeciśnij ząbek przez praskę. Robienie zalewyWlej wodę do dużego garnka i dodaj do niego pozostałe składniki na marynatę. Wymieszaj całość dokładnie trzepaczką, by stworzyć jednolitą całość. Gotowanie schabuWłóż mięso do zimnej marynaty. Gotuj je przez 10 minut, licząc od momentu, gdy marynata zacznie wrzeć. Zdejmij garnek z ognia i pozostaw schab do wystudzenia, najlepiej całą noc. Następnego dnia powtórz wskazaną czynność. Doprowadź marynatę do wrzenia i gotuj przez 10 minut, licząc od tego momentu. Pozostaw mięso do wystudzenia. Gdy ostygnie, wstaw go do lodówki.

