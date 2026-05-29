Kawa Jacobs przeceniona z 76,99 zł na 49,99 zł! To dopiero początek

Wiele osób może w prosty sposób ograniczyć codzienne wydatki na kawę, nie rezygnując przy tym z jej ulubionego smaku. Wystarczy zwracać uwagę na promocje dostępne w supermarketach, które pojawiają się bardzo często i obejmują zarówno kawy mielone, jak i ziarniste. Kupując na zapas w niższej cenie, można w skali miesiąca lub roku zauważalnie zmniejszyć koszty. To łatwy sposób na oszczędność, który nie wymaga zmiany przyzwyczajeń, a jedynie odrobiny planowania zakupów.

Tania kawa w Dino

Najnowsza promocja w Dino obejmuje zarówno kawy ziarniste, mielone, jak i rozpuszczalne. Największą obniżkę procentową widać przy kawie mielonej Jacobs Velvet Crema w opakowaniu 250 g, która kosztuje 14,99 zł po 23-procentowym rabacie względem ceny regularnej. Normalnie kosztuje kona 19,49 zł. Podobny poziom przeceny, wynoszący 24 proc., dotyczy kilogramowego opakowania kawy ziarnistej Jacobs Velvet Crema, którą wyceniono na 49,99 zł przy wcześniejszej cenie 76,99 zł.

W ofertach typu wielosztuki można znaleźć kawę rozpuszczalną Nescafé Classic w słoiku 200 g, której cena spada do 24,99 zł za sztukę pod warunkiem zakupu dwóch opakowań. Cena przy zakupie jednej sztuki to 36,99 zł. Analogiczny mechanizm zastosowano przy kawie mielonej Woseba Mocca Fix Gold w większym opakowaniu 550 g, gdzie cena przy zakupie dwóch sztuk wynosi 27,39 zł za każdą. Cena za jedną sztukę to 37,99 zł. Zestawienie uzupełniają kawa ziarnista Eduscho Family w kilogramowym opakowaniu za 56,99 zł (cena regularna to 63,99 zł) oraz najtańsza w ofercie kawa cappuccino śmietankowe marki La Lucida w cenie 4,85 zł za torebkę 190 g. Bez rabatu kosztuje ona 5,49 zł. Powyższe promocje obowiązują do 2 czerwca 2026 roku.

Pomysły na wykorzystanie fusów po kawie

Jeśli zostają ci fusy po kawie, możesz wykorzystać na wiele praktycznych sposobów zamiast od razu je wyrzucać. Świetnie sprawdzają się jako naturalny nawóz do roślin, ponieważ zawierają cenne składniki odżywcze i poprawiają strukturę gleby. Mogą też posłużyć jako ekologiczny środek do usuwania nieprzyjemnych zapachów – wystarczy wstawić je do lodówki lub szafki. Dodatkowo fusy bywają używane jako delikatny peeling do skóry, pomagając w jej złuszczaniu i wygładzaniu.

