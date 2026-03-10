Nawet 61% taniej. Znana sieć przecenia kawę, ale jest warunek

Kawa to jeden z tych produktów, który zwykle kończy się w domu najszybciej. Nie musisz się jednak martwić. Teraz możesz uzupełnić swoje zapasy i sporo zaoszczędzić. Sieć Aldi przygotowała dla miłośników „małej czarnej” specjalną ofertę. Nie potrzebujesz żadnych kart ani aplikacji, by z niej skorzystać. Wystarczy, że przejdziesz do sklepu i zrobisz zakupy.

Jaką kawę przeceniła sieć Aldi?

Oferta Aldi dotyczy kawy mielonej Woseba Mocca Fix Gold. Teraz za jedno opakowanie o wadze pół kilograma zapłacisz 13,99 zł zamiast 35,99 zł. Promocja obejmuje jednak tylko co drugą sztukę wskazanego towaru. Pierwszą paczkę kupujesz za cenę regularną, a przy kolejnej oszczędzasz 61 procent. Łączny koszt przy nabyciu dwóch sztuk to 49,98 zł. Jedna kawa kosztuje więc średnio 24,99 zł za sztukę. Pamiętaj, że sieć nałożyła na miłośników „małej czarnej” pewne ograniczenia. Wprowadziła limity, jeśli chodzi o ilość produktów nabywanych w ramach opisanej promocji. Klient nie może wziąć więcej niż 4 sztuki.

Inna tania kawa w Aldi

Sieć Aldi zorganizowała również promocję na kawę rozpuszczalną Jacobs Krönung. Jeśli włożysz do koszyka co najmniej dwa opakowania produktu o łącznej pojemności 400 gramów, za każde z nich zapłacisz 33 procent mniej niż zwykle, czyli 27,99 zł. Regularna cena wynosi natomiast 41,99 zł. Pamiętaj, że jeżeli kupisz tylko jedno opakowanie nie zaoszczędzisz ani grosza. W tym przypadku również obowiązuje limit – 4 sztuki kawy na klienta.

Kiedy iść do Aldi po tanią kawę?

Obie opisane promocje obowiązują w tym samym czasie. Kończą się w sobotę, 14 marca 2026 roku. Na uzupełnienie domowych zapasów masz więcej jeszcze tylko kilka dni. Po zakupie przesyp kawę do hermetycznego opakowania ze szczelnym zamknięciem. Dzięki temu zachowa aromat na dłużej. Trzymaj ją w suchym i chłodnym miejscu.

