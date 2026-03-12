Niemcy się zajadają. Polacy o tej rybie zapomnieli, a wspiera serce i trawienie

W Niemczech i krajach Europy Północnej cieszy się sporą popularnością. W Polsce mało kto kojarzy jego nazwę. Pikling – bo o tym przysmaku mowa – to nic innego jak wędzony śledź. Można go wykorzystać w kuchni na wiele różnych sposobów. Mięso ryby łatwo oddziela się od ości. To doskonały dodatek do past kanapkowych z twarogiem lub jajkiem, sałatek ziemniaczanych albo sałatek z burakiem.

Jakie wartości odżywcze ma wędzony śledź?

Tłuste ryby są cennym źródłem kwasów tłuszczowych omega-3. Śledź – jak wynika z dokumentów przygotowanych przez National Institutes of Health – ma ich nawet kilka razy więcej niż na przykład dorsz. Związki te odgrywają szczególną rolę w ludzkim organizmie. Wspierają funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego. W metaanalizie randomizowanych badań klinicznych opublikowanej „na łamach” American Heart Association Journals czytamy, że „łączne spożycie kwasów omega-3 niemal liniowo obniża poziom trójglicerydów we krwi”. To z kolei pośrednio przekłada się na mniejsze ryzyko rozwoju miażdżycy, udaru mózgu czy zawału serca. Kwasy EPA i DHA wspomagają też pracę mózgu i uczestniczą w regulacji stanów zapalnych.

Pikling dostarcza również sporych ilości pełnowartościowego białka – ponad 20 g w stugramowej porcji – które zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy i cechuje się wysoką strawnością. Już niewielka ilość ryby zapewnia uczucie sytości na długo. Dzięki temu można łatwiej kontrolować liczbę przyjmowanych kalorii i ograniczyć podjadanie między posiłkami. Warto podkreślić, że proteiny wpływają również w pewnym stopniu na tempo metabolizmu. Ich trawienie zmusza organizm do wydatkowania większych ilości energii. W efekcie dochodzi do szybszego spalania kalorii.

Wartości odżywcze śledzia a wędzenie

Wędzenie kojarzy się zwykle z intensywną obróbką termiczną. Proces ten może nieco zmieniać skład ryby, jeśli chodzi o zawartość witamin i minerałów. Nie traci ona jednak wszystkich wartości odżywczych. Badania wskazują, że podczas wędzenia spada udział wody w produkcie, a udział białka i tłuszczu w produkcie rośnie. Pikling jest więc wartościowym elementem diety, o ile jest spożywany w umiarkowanych ilościach. W nadmiarze może bardziej zaszkodzić niż pomóc, podobnie jak wiele innych zdrowych artykułów spożywczych.

Czytaj też:

Japońscy stulatkowie jedzą je regularnie. W Polsce prawie nikt ich nie znaCzytaj też:

Te słodycze z Biedronki możesz jeść na redukcji. Dietetyczka wskazała 3