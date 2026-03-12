Dietetyczka: ugotuj i schłodź. Ten trik pomaga utrzymać cukier w ryzach

Cukrzyca typu drugiego należy dziś do najpoważniejszych wyzwań zdrowotnych. Specjaliści od lat podkreślają, że nie istnieje jedna magiczna metoda, która rozwiąże problem. Jednocześnie zwracają uwagę na składniki diety, które mogą realnie wspierać metabolizm i poprawiać parametry zdrowotne. O jednym z nich opowiedziała w sieci dietetyczka dr Angelika Kargulewicz.

Co jeść, by obniżyć poziom cukru we krwi?

Ekspertka zwróciła uwagę na tak zwaną skrobię oporną. To rodzaj węglowodanu, który – w przeciwieństwie do „zwykłej” skrobi – jest odporny na działanie enzymów trawiennych. Nie ulega więc rozkładowi w jelicie cienkim. Zachowuje się w organizmie niczym frakcja błonnika. Przechodzi do jelita grubego, gdzie staje się pożywką dla drobnoustrojów bytujących w układzie pokarmowym. Tym samym pośrednio bierze udział w produkcji cennych postbiotyków, między innymi krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Związki te wpływają korzystnie na gospodarkę hormonalną i metaboliczną organizmu. Udowodniono, że spożywanie artykułów spożywczych bogatych w skrobię oporną zmniejsza wahania poziomu cukru we krwi. Przeciwdziała nagłym wyrzutom insuliny i stabilizuje gospodarkę węglowodanową.

Wyniki badań naukowych pokazują, że spożycie produktu nawet o stosunkowo niskiej zawartości skrobi opornej (4,7 g na 100 gramów) prowadzi do obniżenia poposiłkowego stężenia glukozy u osób z cukrzycą typu 2 – zauważyła dietetyczka w jednym z opublikowanych nagrań.

Co ciekawe efekt, jaki wywołuje skrobia oporna porównuje się do działania inhibitorów alfa-glukozydazy, leków przeciwcukrzycowych, które spowalniają wzrost stężenia glukozy we krwi.

W jakich produktach znajdziemy skrobię oporną?

Skrobia oporna występuje w wielu popularnych produktach spożywczych. Dostarczają jej między innymi zielone banany, pieczywo pełnoziarniste na zakwasie, makaron z mąki durum czy nasiona roślin strączkowych, na przykład fasola, soczewica oraz ciecierzyca. Niezwykle skuteczną metodą na zwiększenie ilości skrobi opornej w codziennej diecie jest ugotowanie, a następnie schłodzenie produktów skrobiowych. Proces ten prowadzi do rekrystalizacji skrobi, przez co staje się ona oporna na działanie enzymów trawiennych. „Każdy produkt skrobiowy, który ugotujemy, a następnie schłodzimy, staje się źródłem skrobi opornej” – podkreśliła dr Angelika Kargulewicz w swoim materiale. Chodzi między innymi o ziemniaki, kasze czy ryż.

