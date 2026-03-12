Wystarczy 500 mg dziennie przez miesiąc. Ten składnik pomaga obniżyć zły cholesterol

Cholesterol to temat, o którym coraz częściej się mówi, bo problemy z jego poziomem dotyczą dziś bardzo wielu osób. Wysoki cholesterol przez długi czas może nie dawać żadnych wyraźnych objawów, dlatego wielu ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy, że ma z nim kłopot. W konsekwencji jednak może on prowadzić do chorób serca i układu krążenia.

Witamina C pomaga obniżyć cholesterol

Lekarz Marek Skoczylas w opublikowanym nagraniu na YouTube wyjaśnił, jak obniżyć poziom „złego” cholesterolu LDL oraz trójglicerydów.

Niewiele jest substancji na tym świecie, które w tym samym czasie znacząco obniżają poziom złego cholesterolu oraz trójglicerydów. Jedną z nich jest witamina C. Wyniki aż 10 badań klinicznych na ludziach dowodzą, że 500 mg witaminy C już w zaledwie cztery tygodnie obniża podwyższony poziom niekorzystnych dla zdrowia lipidów, czyli cholesterolu oraz trójglicerydów – powiedział.

Autor powołał się na metaanalizę pod tytułem: „Suplementacja witaminą C obniża poziom cholesterolu LDL i trójglicerydów w surowicy: metaanaliza 13 randomizowanych badań kontrolowanych”. Badania były przeprowadzone między 1970 a 2007 rokiem.

W podsumowaniu tego badania możemy przeczytać, że suplementacja przynajmniej 500 mg witaminy C przez co najmniej cztery tygodnie może skutkować znaczącym obniżeniem stężenia „złego” cholesterolu we krwi. Odnotowano także nieistotny wzrost dobrego cholesterolu.

Jakie produkty są bogate w witaminę C?

Kiedy myślimy o witaminie C, większość z nas odruchowo sięga po cytrynę, ale prawda jest taka, że jest wiele produktów, które zawierają jej znacznie więcej niż ona. Prawdziwą skarbnicą tego związku jest czerwona papryka oraz owoce jagodowe, ze szczególnym uwzględnieniem czarnej porzeczki i truskawek.

W polskiej kuchni nieocenionym źródłem są również warzywa kapustne oraz natka pietruszki, którą warto dodawać do potraw. Choć nie są zbyt popularne w naszym kraju, to warto zwrócić też uwagę na owoce dzikiej róży i rokitnik, ponieważ także zawierają duże ilości witaminy C.

Czytaj też:

Te słodycze z Biedronki możesz jeść na redukcji. Dietetyczka wskazała 3Czytaj też:

Regenerują jelita, wspierają serce. Polskie babcie zawsze miały w spiżarni