Od dzisiaj w Lidlu wszystkie kawy aż 60% taniej. Tylko do 14 marca
Udostępnijdodaj Skomentuj
Produkty

Od dzisiaj w Lidlu wszystkie kawy aż 60% taniej. Tylko do 14 marca

Dodano: 
Kawa, zdjęcie ilustracyjne
Kawa, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Freepik
Promocje na kawę są świetnym sposobem, by ograniczyć codzienne wydatki. Lidl przygotował teraz ofertę, która powinna szczególnie zainteresować miłośników tego napoju.

Picie kawy dla wielu osób jest czymś więcej niż tylko porannym zastrzykiem energii. To miły rytuał, który pozwala dobrze rozpocząć dzień. Sytuacja w Polsce nie rozpieszcza jednak kawoszy, ponieważ ceny tego produktu od kilku lat stale rosną. I o ile nie jest to problematyczne w przypadku, gdy pijemy kawę tylko od czasu do czasu, to w sytuacji, gdy sięgamy po nią codziennie, może być naprawdę sporym wydatkiem.

Tania kawa w Lidlu

Warto więc kawę kupować na różnego rodzaju promocjach. Teraz taka świetna oferta jest w Lidlu. Od czwartku do soboty (12-14 marca) wszystkie kawy dostaniesz o 60 procent taniej niż normalnie. Warunkiem jest jednak zakup dwóch opakowań tego artykułu. Rabat dotyczy też tańszego produktu. Żeby otrzymać zniżkę, należy aktywować kupon i zeskanować aplikację przy kasie. Obowiązuje też limit czterech opakowań na kupon. Szczegóły promocji dostępne są w aplikacji Lidl Plus.

W promocji znajdziesz zarówno klasyczną kawę mieloną, jak i aromatyzowaną kawę ziarnistą. Dostępna jest także kawa rozpuszczalna. Każdy więc wybierze coś dla siebie.

Jak przechowywać kawę?

Żeby kawa zachowała swój wyjątkowy aromat i smak, musisz ją odpowiednio przechowywać. Jej największym „wrogiem” jest tlen. Zadbaj więc o to, by opakowanie z kawą zawsze było szczelnie zamknięte. Źle na nią działa także światło, a więc pojemnik nie powinien być przezroczysty. Musi także stać z dala od źródeł ciepła – odpowiednia będzie więc szafka kuchenna, jednak nie wybieraj tej blisko piekarnika. Najlepsze będzie chłodne, suche i ciemne miejsce.

Nie każdy o tym wie, ale kawę można też mrozić. Ważne jest jednak, by nie robić tego w otwartym opakowaniu. Wilgoć i zapachy z zamrażarki mogą pogorszyć jej smak. Jeśli kupujesz kawę ziarnistą – miel ją dopiero przed parzeniem. Ziarna dłużej zachowują aromat niż już zmielona kawa.

Czytaj też:
Te słodycze z Biedronki możesz jeść na redukcji. Dietetyczka wskazała 3Czytaj też:
Regenerują jelita, wspierają serce. Polskie babcie zawsze miały w spiżarni

Źródło: Odżywianie WPROST.pl