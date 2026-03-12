Od dzisiaj w Lidlu wszystkie kawy aż 60% taniej. Tylko do 14 marca

Picie kawy dla wielu osób jest czymś więcej niż tylko porannym zastrzykiem energii. To miły rytuał, który pozwala dobrze rozpocząć dzień. Sytuacja w Polsce nie rozpieszcza jednak kawoszy, ponieważ ceny tego produktu od kilku lat stale rosną. I o ile nie jest to problematyczne w przypadku, gdy pijemy kawę tylko od czasu do czasu, to w sytuacji, gdy sięgamy po nią codziennie, może być naprawdę sporym wydatkiem.

Tania kawa w Lidlu

Warto więc kawę kupować na różnego rodzaju promocjach. Teraz taka świetna oferta jest w Lidlu. Od czwartku do soboty (12-14 marca) wszystkie kawy dostaniesz o 60 procent taniej niż normalnie. Warunkiem jest jednak zakup dwóch opakowań tego artykułu. Rabat dotyczy też tańszego produktu. Żeby otrzymać zniżkę, należy aktywować kupon i zeskanować aplikację przy kasie. Obowiązuje też limit czterech opakowań na kupon. Szczegóły promocji dostępne są w aplikacji Lidl Plus.

W promocji znajdziesz zarówno klasyczną kawę mieloną, jak i aromatyzowaną kawę ziarnistą. Dostępna jest także kawa rozpuszczalna. Każdy więc wybierze coś dla siebie.

Jak przechowywać kawę?

Żeby kawa zachowała swój wyjątkowy aromat i smak, musisz ją odpowiednio przechowywać. Jej największym „wrogiem” jest tlen. Zadbaj więc o to, by opakowanie z kawą zawsze było szczelnie zamknięte. Źle na nią działa także światło, a więc pojemnik nie powinien być przezroczysty. Musi także stać z dala od źródeł ciepła – odpowiednia będzie więc szafka kuchenna, jednak nie wybieraj tej blisko piekarnika. Najlepsze będzie chłodne, suche i ciemne miejsce.

Nie każdy o tym wie, ale kawę można też mrozić. Ważne jest jednak, by nie robić tego w otwartym opakowaniu. Wilgoć i zapachy z zamrażarki mogą pogorszyć jej smak. Jeśli kupujesz kawę ziarnistą – miel ją dopiero przed parzeniem. Ziarna dłużej zachowują aromat niż już zmielona kawa.

