Kupujesz kurczaka w ciemno? Naukowcy z SGGW mówią, który jest najlepszy

Na pierwszy rzut kurczaki w sklepie wyglądają podobnie. Niemal identyczne opakowania, kolorowe etykiety, chwytliwe hasła reklamowe… Nie daj się na nie nabrać. Naukowcy z SGGW zbadali mięso drobiowe i wskazali, co decyduje o jego jakości. Ten „szczegół” ma większe znaczenie niż myślisz.

Jaki kurczak jest najlepszy?

Na jakość mięsa drobiowego składa się wiele różnych czynników. W dużej mierze zależy ona od chowu zwierząt. Najlepszym wyborem – jak wskazują badacze ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – są kurczaki zagrodowe. Ich cykl życia jest dłuższy. Dzięki temu mogą się naturalnie rozwijać w swoim tempie. Mają przy tym dostęp do wolnych wybiegów oraz zielonej przestrzeni. Mogą swobodnie się poruszać i korzystać ze świeżego powietrza, grzebać w ziemi, trzepotać skrzydłami itp. Dostają do jedzenia paszę, która zawiera co najmniej 65% zbóż (komponentów zbożowych, a także naturalne immunostymulatory. Chodzi między innymi o probiotyki (żywe kultury mikroorganizmów), prebiotyki (substancje wspomagające mikroorganizmy) oraz fitobiotyki (naturalne substancje zawarte w ziołach). Wszystkie wymienione wyżej czynniki przekładają się na wyższą wartość odżywczą kurczaków zagrodowych.

Jeśli chodzi o materiał, jaki został przebadany przez naszą jednostkę […] mogliśmy pracować zarówno z mięśniami piersiowymi, jak i mięśniami nóg. W jednych i w drugich stwierdziliśmy zwiększoną zawartość białka co dla potencjalnego konsumenta ma ogromne znaczenie – podkreśla w udostępnionym nagraniu profesor Monika Łukasiewicz-Mierzejewska z SGGW.

Warto podkreślić, że ten makroskładnik jest jednym z podstawowych materiałów budulcowych tkanek. Przyspiesza ich regenerację i usprawnia trawienie. Poza tym zapewnia większą sytość po posiłku, co pozwala łatwiej kontrolować liczbę przyjmowanych kalorii.

Inne zalety kurczaków zagrodowych

Na korzyść kurczaków zagrodowych przemawia również niższa zawartość tłuszczu i mniejsza zawartość wody w porównaniu do zwierząt pochodzących z chowu standardowego. Ich wyróżnikiem jest też niższe pH, co przekłada się to na większą trwałość mikrobiologiczną (możliwość dłuższego przechowywania) oraz lepsze, bardziej jednolite wybarwienie mięsa (lekko różowy kolor bez zasinień).

W dodatku mięso kurczaka zagrodowego zawiera więcej magnezu, żelaza, miedzi (w nogach) oraz manganu (w piersiach). Poza tym stwierdzono w nim wyższą zawartość kolagenu – który poprawia stan włosów skóry i paznokci – a także polifenoli. Związki te opóźniają procesy starzenia i chronią komórki przed wolnymi rodnikami.

