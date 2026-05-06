Dino idzie na całość i przecenia zakupowe hity. Bez limitów, kart i aplikacji

Promocje w Dino obowiązują od 6 do 12 maja 2026 roku. To oznacza, że na skorzystanie z obniżek masz tylko kilka dni. Lepiej nie odkładaj zakupów na ostatnią chwilę, bo najbardziej popularne produkty – na przykład lody czy kawa – mogą znikać z półek w zastraszająco szybkim tempie. Oferty są dostępne dla wszystkich klientów. Nie musisz okazywać żadnej karty ani aplikacji lojalnościowej, by zaoszczędzić.

Jakie kawy można kupić taniej w Dino?

Dino przecenia między innymi kawę mieloną Lavazza Oro. Paczka o wadze 250 gramów kosztuje teraz tylko 24,89 zamiast 29,99 zł. Taniej kupisz też „małą czarną” w ziarnach. Chodzi o Cafe de Mexico marki Woseba oraz Blend Rio de Brass sprzedawane w opakowaniach o pojemności jednego kilograma. Za pierwszy z przywołanych produktów trzeba zapłacić 10 złotych mniej niż zwykle, czyli 69,99 zł, cena drugiego „spadła” natomiast z 54,95 zł do 43,89 zł. Powody do zadowolenia mają również miłośnicy kawy rozpuszczalnej Woseba Mocca Fix Gold (110 gramów). Wydadzą na nią tylko 17,89 zł. Regularny koszt wynosi 20,99 zł.

Promocje w Dino obejmują także kawy rozpuszczalne Jacobs Kronung (200 g). Teraz za jedno opakowanie zapłacisz 27,79 zł. Rabat nalicza się jednak dopiero przy jednorazowym zakupie co najmniej dwóch sztuk. Jeśli nie spełnisz tego warunku, nie zaoszczędzisz, a regularna cena – 41,99 zł – wciąż będzie obowiązywać. Jeżeli chcesz, możesz też nabyć wspomniany produkt w większym opakowaniu o pojemności 220 gramów. Wtedy cena jednej sztuki wyniesie 35,99 zł.

Tanie lody w Dino

Dino zorganizowało również akcję rabatową na lody „Jak Dawniej” marki Koral (0,9 l). Obejmuje ona różne warianty, między innymi o smaku białej czekolady i pistacji z sosem malinowym. Jeśli kupisz co najmniej dwie sztuki wskazanych produktów, za każdą z nich zapłacisz 15,99 zł zamiast 20,99 zł. To jednak niejedyna promocja na mrożone desery, jaką można znaleźć w najnowszej gazetce sieci. Uwagę przyciągają również inne oferty:

Lody śmietankowe Wypasione Mlekovita (2 l) – duże opakowanie XXL kosztuje 15,59 zł (obniżka z 19,99 zł).

Lody w rożku Kit Kat i Lion (110 ml) – jeśli kupisz minimum 4 sztuki o dowolnym smaku, za jedną zapłacisz tylko 4,34 zł (cena regularna: 5,79 zł).

Lody na patyku Kinder Chocolate (55 ml) – jeśli włożysz do koszyka co najmniej 3 opakowania, cena jednego spadnie z 4,99 zł do 3,29 zł.

Lody na patyku Milk Hellena oranżada (90 ml) – jeżeli weźmiesz 5 sztuk, cena za jedno opakowanie wyniesie zaledwie 1,79 zł (wcześniej trzeba było za nie zapłacić 2,99 zł).

