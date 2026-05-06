Brakuje ci energii? Dodaj to do pomidorowej. Ma dużo żelaza i syci na długo

Wiele osób traktuje zupę pomidorową jako lekką przystawkę przed drugim daniem. Sama przez lata gotowałam klasyczną wersję, która szybko znikała z talerzy, ale pozostawiała po sobie uczucie niedosytu. Wszystko zmieniło się, gdy odkryłam recepturę udostępnioną przez dietetyczkę Annę Regułę. Jej propozycja to w pełni zbilansowany obiad, który obłędnie smakuje i dostarcza imponującej dawki pewnego niezwykle cennego składnika.

Chodzi o żelazo. Ten mikroelement odgrywa kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu, a jego niedobór błyskawicznie daje o sobie znać. Objawia się przewlekłym zmęczeniem, wypadaniem włosów itp. Początkowo moi bliscy podchodzili do nowej wersji zupy dość sceptycznie, ale teraz sami pytają, kiedy znów ją ugotuje. Zawsze od razu robię podwójną porcję, bo znika z garnka w zastraszają o szybkim tempie.

Dlaczego ta pomidorowa to „bomba” żelaza?

Sekretem tego dania nie są wcale trudno dostępne produkty ze sklepów ze zdrową żywnością. Wysoką zawartość żelaza zapewniają mu proste składniki, które z łatwością dostaniesz w każdym większym supermarkecie. Chodzi o czerwoną soczewicę, skrzydełko z kurczaka oraz pestki dyni. Obowiązkowym „elementem” potrawy jest również makaron, ale nie byle jaki.

Tam, gdzie jajka, tam żelazo. Jego pulę zwiększa nam tutaj znacznie makaron pięciojajeczny – podkreśla Anna Reguła w jednym z materiałów opublikowanych w sieci.

Jak zrobić zupę pomidorową pełną żelaza?

Bazę stanowi wywar na bazie warzyw i mięsa. Całości dopełnia czerwona soczewica oraz passata pomidorowa. Dietetyczka zabiela zupę mleczkiem kokosowym i dodaje do niej kawałki ugotowanego kurczaka. Dzięki temu nic się nie marnuje. Serwuje danie z makaronem oraz pestkami dyni. Jedna porcja dostarcza – jak podkreśla Anna Reguła – 549 kilokalorii, 26,1 gramów białka i 7,5 mg żelaza

Przepis: Zupa pomidorowa od dietetyczki Syci na długo i dostarcza sporej dawki żelaza. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 549 Składniki 100 g passaty pomidorowej

1 szklanka wody

1 skrzydło z kurczaka

20 g czerwonej soczewicy

50 g mleczka kokosowego

50 g marchewki

30 g cebuli

1 ząbek czosnku

0,5 kostki rosołowej warzywnej z dobrym składem

sól i pieprz Do podania: 1 łyżeczka pestek dyni

50 g makaronu 5-jajecznego

1 łyżka natki pietruszki Sposób przygotowania Szykowanie składnikówObierz i pokrój warzywa na mniejsze kawałki. Gotowanie bazyDo garnka wrzuć skrzydełko z kurczaka, soczewicę, marchewkę, cebulę, czosnek i pół kostki rosołowej. Wlej wodę i passatę. Gotuj całość, aż warzywa, mięso i soczewica będą miękkie. Blendowanie zupy i doprawianieWyjmij skrzydełko z garnka. Zblenduj pozostałe składniki na gładką zupę. Dodaj mleczko kokosowe i wymieszaj. Spróbuj zupy i dopraw ją według uznania. Jeśli jest zbyt gęsta, dolej trochę wody i ponownie wymieszaj. Przygotowywanie dodatkówUgotuj makaron 5-jajeczny zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Mięso ze skrzydełka oddziel od kości i poszarp na mniejsze kawałki. Podawanie zupyPrzełóż makaron do miski, dodaj poszarpane mięso i zalej gorącą zupą. Posyp natką pietruszki oraz pestkami dyni.

Czytaj też:

Bez cukru, bez mąki pszennej, a smakuje jak z cukierni. To brownie Lewandowskiej robię do kawyCzytaj też:

Robię ten makaron, gdy nie mam czasu. 20 minut i obiad znika z patelni