Wiosenny hit wspiera wątrobę i wymiata toksyny. Teraz w Biedronce „1+1 gratis”

Szparagi to jedne z moich ulubionych warzyw. Ten wiosenny przebój pojawił się już na straganach i w sklepach. Można je przygotowywać na wiele sposobów – gotować, grillować, piec lub dodawać do sałatek, makaronów czy zup. Są one cenione przede wszystkim za swój delikatny smak, ale okazuje się, że warto włączyć je do swojej diety również z uwagi na ich właściwości zdrowotne. Aktualnie w Biedronce trwa świetna promocja. Kupując jedno opakowanie szparagów zielonych (250 g), drugie dostaniesz całkowicie za darmo w ramach okazji "1 plus 1 gratis". Ta oferta trwa do 14 marca.

Dlaczego warto jeść szparagi?

Te warzywa, z uwagi na swoje właściwości detoksykacyjne, mają między innymi korzystny wpływ na wątrobę. Są bogate w glutation, który pomaga w oczyszczaniu wątroby z toksyn i wydalaniu ich z organizmu. Szparagi są także sprzymierzeńcem w odchudzaniu, ponieważ 100 gramów dostarcza około 20 kcal.

Jedną z najbardziej znanych cech szparagów jest ich silne działanie moczopędne. Zawierają one asparaginę – aminokwas, który wspomaga pracę nerek i pomaga usuwać nadmiar soli oraz toksyn z organizmu. Ich jedzenie między innymi zmniejsza ryzyko powstawania kamieni nerkowych. Ciekawostką jest to, że po zjedzeniu szparagów możemy wyczuć charakterystyczny zapach moczu. Nie należy się tego jednak obawiać. Wynika on z rozkładu kwasu asparagusowego na związki siarki i jest całkiem niegroźnym i naturalnym zjawiskiem.

Szparagi mają też silne właściwości antyoksydacyjne – spowalniają procesy starzenia się organizmu, a przy tym obniżają ryzyko wystąpienia różnych chorób cywilizacyjnych. zawierają jednak dużo związków purynowych, a przez to ich jedzenie nie jest polecane dla osób z dną moczanową.

Jak przyrządzić te warzywa?

Żeby szparagi zachowały jak najwięcej swoich wartości odżywczych, warto je zblanszować lub ugotować na parze. Pamiętaj jednak, że główki gotują się znacznie szybciej niż łodygi, dlatego należy to robić w wysokim garnku. Szparagi powinny stać pionowo, a główki muszą wystawać ponad wrzątek (i dochodzić na parze).

Dobrze komponują się z masłem, oliwą, boczkiem lub parmezanem. Często podaje się je też z jajkiem w koszulce lub sadzonym. Nie musisz używać noża, by pozbyć się zdrewniałych końców. Zegnij szparaga w dolnej części. Pęknie dokładnie tam, gdzie kończy się twarde włókno.

