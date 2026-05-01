Kremowy jogurtowiec z truskawkami na majówkę. Jeden błąd i masa robi się wodnista

Ten deser bez pieczenia wybacza drobne błędy, ale jeden moment w przepisie naprawdę robi różnicę. Jeśli go przegapisz, zamiast zwartego, kremowego deseru wyjdą ci dwie oddzielne warstwy.

Dlaczego jogurtowiec czasem się nie udaje

Najczęstszy błąd to wlewanie jeszcze ciepłej galaretki albo żelatyny do jogurtu. U mnie sprawdza się jedna zasada: wszystko musi być letnie albo chłodne, nigdy gorące. Jeśli dodasz zbyt ciepłą żelatynę do jogurtu, masa zacznie się ścinać nierównomiernie i zamiast gładkiej konsystencji pojawią się grudki albo wodnista warstwa.

Druga rzecz to wybór odpowiedniego jogurtu. Typ grecki daje gęstość i ten charakterystyczny, lekko kremowy efekt, którego nie osiągniesz zwykłym jogurtem naturalnym. Dzięki temu deser nie rozpływa się po wyjęciu z lodówki.

Jak przygotować jogurtowiec z truskawkami i galaretką

Ten prosty warstwowy deser bez pieczenia robię w dwóch prostych etapach: najpierw galaretka z owocami, potem jogurtowa masa. Reszta to już tylko chłodzenie i cierpliwość.

Przepis: Jogurtowiec z truskawkami Ten deser jest pyszny i idealnie sprawdzi się na upalne dni. Każdy poprosi o dokładkę. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 171 w każdej porcji Składniki 1 galaretka truskawkowa

pół kilograma truskawek

3 łyżki żelatyny

500 ml jogurtu typu greckiego

4 łyżeczki cukru pudru

10 g cukru wanilinowego Sposób przygotowania Przygotowanie galaretkiNajpierw rozpuść galaretkę w 300 ml gorącej wody, a następnie odstaw ją do ostygnięcia. Keksówkę wyłóż folią spożywczą i wylej na dno foremki. Ułóż na niej kilka truskawek pokrojonych w plasterki. Blaszkę wstaw do lodówki. Wyjmij ją dopiero, gdy galaretka całkowicie stężeje. Dodanie musu truskawkowegoŻelatynę zalej 1/3 szklanki gorącej wody i mieszaj do momentu, aż się rozpuści. Zblenduj na mus. Dodaj cukier puder, cukier wanilinowy, jogurt, a na końcu wlej żelatynę. Całość przelej do keksówki z galaretką i wstaw do lodówki najlepiej na całą noc. Podanie deseruPrzed podaniem foremkę przykryj podłużną paterą i obróć do góry dnem, a następnie zdejmij folię spożywczą.

Czym zastąpić truskawki w jogurtowcu i czy mrożone owoce mają sens

Jeśli nie masz świeżych truskawek, spokojnie możesz sięgnąć po inne owoce – u mnie dobrze sprawdzają się maliny, borówki albo brzoskwinie. Ważne, żeby nie były zbyt wodniste.

Zastanawiasz się, czy nadają się mrożone owoce? Można je wykorzystać, ale trzeba je potraktować trochę inaczej. Po rozmrożeniu puszczają sporo soku, który potrafi rozrzedzić masę i sprawić, że deser nie zastygnie tak ładnie. Dlatego zawsze je najpierw rozmrażam na sicie i lekko odciskam – dopiero wtedy blenduję albo dodaję do galaretki.

Jeśli chcesz mieć większą kontrolę nad konsystencją, możesz też podgrzać mrożone owoce w rondelku i lekko odparować nadmiar wody. Wtedy smak robi się bardziej intensywny, a masa stabilniejsza.

