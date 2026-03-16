Bije kurczaka na głowę? Ma 36 g białka w 100 g, ale jest haczyk

Z dużą ilością białka zazwyczaj kojarzy nam się mięso. Całkowicie słusznie, ponieważ jest ono jednym z najpopularniejszych źródeł tego składnika w naszej diecie. Warto jednak pamiętać, że choć mięso rzeczywiście dostarcza go sporo, białko można znaleźć również w wielu innych produktach, zarówno zwierzęcych, jak i roślinnych.

Czy soja ma więcej białka od mięsa?

Jednym ze świetnych źródeł białka jest soja – ma go więcej niż mięso. Przykładowo w 100 g suchych ziaren soi jest około 34–36 g białka. Z kolei w takiej samej ilości piersi z kurczaka jest go 21–23 g. Trzeba jednak zaznaczyć, że przecież nie jemy soi „na surowo”. Po ugotowaniu soja z kolei chłonie wodę, więc w 100 g gotowego produktu ilość białka spada do około 16–18 g. Nadal jest to naprawdę dobry wynik.

Mięso jest białkiem pełnowartościowym – ma wszystkie aminokwasy egzogenne (te, których organizm sam nie wyprodukuje) w idealnych proporcjach. Soja to jedna z niewielu roślin, która również jest uznawana za białko pełnowartościowe. Najzdrowiej jest po prostu sięgać po oba źródła białka.

Dlaczego białko jest ważne?

Białko jest jednym z podstawowych składników odżywczych, bez których organizm człowieka nie mógłby prawidłowo funkcjonować. Pełni ono wiele ważnych funkcji – przede wszystkim jest podstawowym budulcem komórek i tkanek. Z białek zbudowane są między innymi mięśnie, skóra, włosy czy paznokcie. Dzięki temu organizm może rosnąć, rozwijać się oraz regenerować uszkodzone tkanki, na przykład po wysiłku fizycznym albo urazach.

Ma ono również znaczenie w procesach, które zachodzą w naszym organizmie. Wiele enzymów i hormonów to właśnie białka lub związki zbudowane z aminokwasów. Odpowiadają one za regulowanie różnych reakcji chemicznych, które umożliwiają między innymi trawienie pokarmu, produkcję energii czy utrzymanie równowagi metabolicznej. Wpływa ono również na naszą odporność, pomagając zwalczać bakterie i wirusy.

