Te pierogi z Biedronki zaskoczyły dietetyczkę. „Bardzo dobry skład jak na gotowy produkt”

Gotowe dania ze sklepowych półek od lat budzą mieszane uczucia. Wielu osobom kojarzą się z długą listą dodatków, niską jakością składników i dużą ilością soli czy tłuszczu. Nic dziwnego, że specjaliści od żywienia radzą, by podchodzić do nich z dużą ostrożnością. Jednak na rynku coraz częściej pojawiają się gotowce, które stanowią zdrowy i wartościowy posiłek. Dietetyczka Martyna Żmuda-Trzebiatowska zwróciła uwagę na jeden z nich. To popularne i lubiane pierogi. Możesz je kupić w Biedronce.

Te gotowe pierogi z Biedronki poleca dietetyczka

Ekspertkę zachwyciły wysokobiałkowe pierogi z serem marki Proste Historie. Specjalistka chwali je za autentycznie wysoką zawartość protein. To ważne, bo jak podkreśla Martyna Żmuda-Trzebiatowska, „obecnie hasło proteinowe na etykietach produktów spożywczych, to w większości przypadków czysty chwyt marketingowy […] i robienie z nas głupków”. Stugramowa porcja dostarcza aż 14 g tego makroskładnika. Oznacza to, że w całym opakowaniu o wadze 400 g mamy około 62 gramów białka. Na korzyść produktu przemawia również relatywnie niska zawartość cukru oraz nasyconych kwasów tłuszczowych – odpowiednio 15 i 11 gramów w jednej paczce.

Bardzo dobry skład jak na gotowy produkt do odgrzania – zaznacza dietetyczka w opublikowanym materiale.

Nie znajdziemy w nich żadnych sztucznych barwników, konserwantów, aromatów czy wzmacniaczy smaku. Co ciekawe, polecane pierogi zawierają sporą ilość wapnia – 137 mg w 100 gramach, czyli 17 procent referencyjnej wartości spożycia. Ten pierwiastek pełni w organizmie wiele ważnych funkcji. Uczestniczy w procesie mineralizacji kości, przewodzeniu impulsów nerwowych oraz krzepnięciu krwi. W dodatku wspomaga pracę serca i mięśni. Reguluje też pracę niektórych hormonów.

Proteinowe pierogi z Biedronki – szybki i sycący obiad

Te pierogi to świetna propozycja na obiad dla osób zabieganych. Wystarczy wrzucić je do około 3 litrów wrzącej, osolonej wody, lekko przemieszać i gotować na „wolnym ogniu” przez 10–12 minut, by przyrządzić sycący posiłek. Dzięki wysokiej zawartości białka hamują apetyt na długo, zapobiegając podjadaniu.

