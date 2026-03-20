Dietetyk ostrzega przed parówkami z Biedronki. „Nigdy ich nie jedz”

Parówki od lat nie cieszą się dobrą opinią wśród specjalistów od zdrowego żywienia. Niektóre wyroby są jednak szczególnie odradzane konsumentom. W niechlubnej czołówce takich niepolecanych produktów znalazł się „przysmak” z Biedronki. Doktor Michał Wrzosek nie ma wątpliwości, że to jeden z najgorszych artykułów spożywczych dostępnych w ofercie znanej sieci.

To najgorsze parówki w Biedronce

Ekspert odradza zakup parówek wędzonych z kurcząt marki Konspol. Zawierają tylko 55 procent mięsa, przy czym jest to MOM, czyli mięso oddzielane mechanicznie. Pod tym pojęciem kryją się różnego rodzaju resztki (ścięgna, chrząstki itp.), które mają znikomą wartość odżywczą. Dostarczają więcej tłuszczu niż białka. Tymczasem jego nadmiar w diecie może szkodzić zdrowiu. „Te parówki z Biedronki powinny być zakazane. Nigdy [ich – przyp.red.] nie jedz” – podsumowuje dr Michał Wrzosek w opublikowanym nagraniu.

Uważaj na parówki w diecie

Jednocześnie specjalista przypomina, że wszelkiego rodzaju parówki to tak zwane przetworzone czerwone mięso. Jego duży udział w diecie jest uznawany za jeden z czynników kancerogennych, czyli takich, które sprzyjają rozwojowi chorób nowotworowych. „Takich produktów jak parówki, konserwy, kiełbasy jedz jak najmniej”– radzi dietetyk. Co ważne, ta „zasada” odnosi się do wszystkich wyrobów ze wskazanych kategorii, a nie tylko wybranych „perek” o składzie wątpliwej jakości.

Część wyrobów mięsnych w jadłospisie możesz śmiało zastąpić produktami roślinnymi. Dobrym zamiennikiem klasycznej wędliny czy tradycyjnych parówek będzie na przykład wegetariański pasztet na bazie ciecierzycy lub soczewicy. Dostarczają one sporej ilości wartościowego białka, które zapewnia uczucie sytości na długo i pozwala lepiej kontrolować masę ciała.

