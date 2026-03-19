Nie w Biedronce ani Lidlu. Ten jogurt podnosi żelazo, choć inne robią odwrotnie

Na liście produktów, które mogą pomóc w podniesieniu poziomu żelaza, „królują” podroby, owoce morza, rośliny strączkowe, pestki dyni czy natka pietruszki. Mało kto umieszcza na niej jogurt, bo produkty tego typu mogą zaburzać wchłanianie żelaza. Istnieje jednak wyjątek od tej reguły. Zwróciła na niego uwagę dietetyczka Anna Reguła. Tym razem nie chodzi o żaden towar z oferty Biedronki czy Lidla. „Faworyta” ekspertki kupisz w zupełnie innym sklepie za całkiem przystępną cenę. Sprawdź szczegóły.

Jaki jogurt może pomóc w podniesieniu poziomu żelaza?

Specjalistka poleca jogurt sojowy naturalny K-take it veggie. Ma relatywnie prosty i krótki skład. Nie zawiera – jak podkreśla dietetyczka – cukru ani dodanego wapnia. To jej zdaniem produkt idealny dla osób z niską ferrytyną. Dostarcza nie tylko białka, ale również żelaza. Doskonale „podbija” jego ilość w daniu. Świetnie pasuje do owsianek, puddingów chia. Można też śmiało połączyć go z orzechami i pestkami dyni. Dzięki temu powstanie nie tylko smaczna, ale i zdrowa przekąska będąca dobrym źródłem żelaza. Polecany jogurt jest dostępny w ofercie sieci Kaufland. Opakowanie o pojemności 500 mililitrów kosztuje 9,99 zł.

Dlaczego jeszcze ten jogurt to dobry wybór?

Wapń zawarty w jogurcie może zaburzać wchłanianie żelaza. W tym przypadku jest inaczej, bo mamy do czynienia z produktem wegańskim, który nie zawiera dodatku tego makroelementu. „Wapń też musi być zaopiekowanym pierwiastkiem w diecie, więc odsuwamy duże jego ilości przy daniach z dużą zawartością żelaza, ale musimy zadbać o jego podaż w pozostałych posiłkach i między nimi – przypomina Anna Reguła w jednym z materiałów opublikowanych w sieci.

Te pierogi z Biedronki zaskoczyły dietetyczkę. „Bardzo dobry skład jak na gotowy produkt”Czytaj też:

Popularny jogurt z Biedronki pod lupą dietetyczki. W jednej butelce aż 36 g cukru