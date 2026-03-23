Ten żurek bije konkurencję na głowę. Dietetyczka wybiera go na Wielkanoc

Przed świętami półki w sklepach szybko zapełniają się wielkanocnymi produktami. Można na nich zobaczyć żurki, które kuszą obietnicą prostego składu i domowego smaku. Jednak nie każdy wyrób z piękną etykietą zasługuje na to, by trafić do koszyka i zagościć na wielkanocnym stole. W podjęciu odpowiedniej decyzji zakupowej pomoże ci „ściągawka” przygotowana przez dietetyczkę Martynę Żmudę-Trzebiatowska. Ekspertka opublikowała w sieci krótki materiał, w którym poleca jeden konkretny „gotowiec”. Nie znajdziesz go w Lidlu ani w Biedronce. Jest dostępny w ofercie innej znanej sieci.

Najlepszy gotowy żurek ze sklepu według dietetyczki

Ekspertka poleca żurek staropolski BANPOL. Ma bardzo prosty, naturalny skład, który obejmuje tylko pięć pozycji – wodę, mąkę żytnią z otrębami, sól, czosnek oraz przyprawy. Jedna porcja – 100 mililitrów – dostarcza około 43 kilokalorii. Dietetyczka nie ma wątpliwości, że ten produkt bije konkurencję na głowę. Można się o tym przekonać, patrząc na etykiety innych popularnych „gotowców”, na przykład żurku marki Jamar. Ten zawiera zbędne dodatki, między innymi sorbinian potasu. Co więcej, jest droższy od „faworyta” specjalistki.

Zestawienie tych dwóch żurków świetnie obrazuje jak fajne jest czytanie składów i świadome kupowanie lepszego. Bo po co wrzucać do butelki dodatkową sól, aromaty i konserwant, jeśli (jak widać po innych producentach) nie trzeba? – podkreśla Martyna Żmuda-Trzebiatowska w opublikowanym materiale.

Jednocześnie podkreśla, że choć żurek Jamar nie ma najlepszego składu, to inne towary wskazanej marki będą dobrym wyborem. „Akurat tutaj się nie popisał, ale w swoim asortymencie mają naprawdę świetne składowo i smakowo produkty” – czytamy w udostępnionym wpisie.

Gdzie kupić polecany przez dietetyczkę żurek?

Żurek Staropolski nie jest dostępny ani w Lidlu, ani w Biedronce. Można go natomiast znaleźć w ofercie sieci Netto. Jedna butelka o pojemności 500 mililitrów kosztuje 3,99 zł. Dla porównania za pół litra produktu marki Jamar trzeba zapłacić o złotówkę więcej.

Czytaj też:

Nie zielona, a działa mocniej na tłuszcz. Japonki piją ją codziennieCzytaj też:

Dietetyk kupuje tylko te dwie bułki z Biedronki. Resztę omija szerokim łukiem