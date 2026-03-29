Czujesz ciężkość po obiedzie? W Azji rozwiązują to jednym dodatkiem

Po obiedzie dopada cię senność? Czujesz nieprzyjemny ucisk w żołądku? W pozbyciu się tych dolegliwości może pomóc pewien niecodzienny przysmak. Mieszkańcy Azji dobrze o tym wiedzą. Dlatego dorzucają go praktycznie do każdej potrawy – ryżu, makaronu, zup, bulionów, mięs, ryb, sosów, a nawet naparów i deserów. Trawa cytrynowa – bo o niej mowa – nadaje im przyjemny aromat i orzeźwiający smak. Na tym jednak jej działanie się nie kończy, bo wspiera pracę układu pokarmowego.

Jak trawa cytrynowa działa na jelita?

Trawa cytrynowa poprawia motorykę przewodu pokarmowego. Usprawnia pasaż jelitowy i ułatwia wypróżnianie. Zwiększa też aktywność enzymów trawiennych, takich jak lipaza i trypsyna. Dzięki temu organizm lepiej radzi sobie z przetwarzaniem tłuszczów i białek, co przekłada się na lepsze przyswajanie składników odżywczych. Roślina ta wspiera oraz rozwój korzystnych szczepów bakterii i grzybów. Zwiększa liczebność prozdrowotnych mikroorganizmów, takich jak Lactobacillus reuteri i Kazachstania slooffiae, co sprzyja utrzymaniu homeostazy i hamowaniu patogenów, między innymi E. coli. Wzmacnia również integralność bariery jelitowej.

Swoje niezwykłe właściwości zawdzięcza naturalnym składnikom. Chodzi przede wszystkim o cytral, który gasi stany zapalne w układzie pokarmowym. Łagodzi też podrażnienia i przyspiesza regenerację organizmu.

Podsumowując, uzyskane wyniki dowodzą, że dodatek trawy cytrynowej do diety poprawia budowę jelit, funkcje trawienne, profil zapalny oraz skład mikrobioty, co wskazuje na jej duży potencjał jako obiecującej, naturalnej alternatywy dla antybiotyków – czytamy w artykule opublikowanym na łamach czasopisma „Animal Nutrition” w 2025 roku.

Warto podkreślić, że badania nad prozdrowotnym potencjałem trawy cytrynowej prowadzono na modelach zwierzęcych oraz ludzkich liniach komórkowych. Mechanizm jej działania nie został jeszcze dobrze poznany.

Gdzie kupić trawę cytrynową?

Trawę cytrynową można znaleźć w ofercie dużych sieci handlowych, takich jak na przykład Carrefour. Jest sprzedawana w formie przyprawy gotowej do użycia Saszetka o pojemności 15 gramów kosztuje około 2,50 zł Kupisz ją również w sklepach ze zdrową żywnością, a także za pośrednictwem popularnych platform internetowych.

