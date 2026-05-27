Nie owsianka, tylko ciasto bez mąki i cukru. Ten składnik pomaga trzymać cholesterol w ryzach

Ten produkt zna chyba każdy. Wiele osób nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, jak bardzo wspiera metabolizm. Płatki owsiane są tanie, ogólnie dostępne i polecane na co dzień. To jeden z najlepszych produktów na obniżenie wysokiego poziomu cholesterolu LDL we krwi i utrzymanie go w normie. Nie musisz jednak jeść nudnej owsianki, żeby czerpać te oraz inne korzyści. Znacznie smaczniejszy sposób to upieczenie prostego ciasta, po które sięga się z przyjemnością.

Płatki owsiane tak działają na cholesterol

Ich właściwości wynikają z wysokiej zawartości błonnika, a dokładnie jego rozpuszczalnej formy w postaci beta-glukanów. Tworzą z wodą żel, który ma zdolność wiązania kwasów żółciowych w jelitach. Kwasy te są produkowane z cholesterolu, więc organizm zużywa go, a poziom we krwi spada.

Za pomocą owsa można zmniejszyć stężenie „najgorszego” cholesterolu LDL i to całkiem sporo – przekonuje prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, która kieruje Katedrą Żywienia Człowieka i Metabolomiki.

– Badania opublikowane niedawno pokazują, że kiedy wdrożono dietę zawierającą 300 gramów ugotowanych płatków owsianych, podanych z niewielką ilością owoców, ugotowanych na wodzie i podzielonych na trzy porcje w ciągu dwóch dni z dietą o obniżonej kaloryczności, spowodowało to redukcję zawartości cholesterolu we krwi o 10% – mówiła dietetyczka w opublikowanym przez siebie nagraniu.

Jak podkreśla ekspertka, nie chodziło o niskokaloryczne posiłki. Taki sam jadłospis stosowano w drugiej grupie uczestników, ale bez płatków. Nie zapewnił takiego efektu.

Z innych prac wynika, że spadek LDL o 5-10% można uzyskać przy regularnym spożyciu 3 g beta‑glukanów dziennie. To odpowiada porcji 60-80 g płatków. Odnotowano ponadto mniejsze stężenie trójglicerydów.

To jednak niejedyne zalety włączenia ich do menu. Wspomniany błonnik spowalnia wchłanianie glukozy, dzięki czemu jej stężenie we krwi rośnie wolniej i jest bardziej stabilne. Pomaga też podnosić wrażliwość komórek na insulinę, zwłaszcza u osób z insulinoopornością. Wpływa to także na większą sytość i mniejsze odkładanie tłuszczu. Ułatwia redukcję porcji i wagi. Owies zapewnia też związki przeciwzapalne, usprawnia pracę jelit i wspiera dobroczynną mikroflorę, co przekłada się na lepszą ogólną odporność.

Ciasto owsiane bez mąki i cukru

Robię je z samych płatków owsianych, najlepiej górskich, które tworzą gęściejszy żel w układzie trawienia. Zamiast cukru biorę bezkaloryczny erytrytol, a źródłem wody są jogurt naturalny, mleko i jajka. Nie dodaję przy tym tłuszczu. Ciasto aromatyzuję ekstraktem z wanilii, a spulchniam proszkiem do pieczenia.

Wymieszana i zblendowana masa musi postać kwadrans, by płatki napęczniały. Wtedy dorzucam kostki jędrnych bananów skropione sokiem z cytryny (nie ciemnieją) i przekładam całość do standardowej keksówki o długości 25 cm. Wierzch smaruję białkiem i posypuję płatami migdałowymi. Żeby się nie spaliły, piekę ciasto najpierw pod przykryciem. Gotowe studzę z formie, bo musi stężeć. Ma wtedy najlepszą konsystencję, a smakuje wybornie, choć jest dietetyczne.

Przepis: Ciasto owsiane z bananami Pyszny wypiek z naturalnych płatków bez mąki pszennej i cukru. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Międzynarodowa Czas przygotowania 25 min. Czas gotowania 35 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 155 w każdej porcji Składniki 2 banany

2 jajka

2/3 szklanki jogurtu greckiego

1/2 szklanki mleka

1 i 1/2 szklanki płatków owsianych górskich

70 g erytrytolu

1 łyżka soku z cytryny

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1 łyżeczka ekstraktu z wanilii

1 szczypta soli

80 g płatków migdałowych Sposób przygotowania Mieszanie ciastaPołącz jajko z żółtkiem, jogurtem, mlekiem i wanilią. Osobno połącz płatki z erytrytolem, proszkiem do pieczenia i solą. Wymieszaj mokre i suche składniki, zblenduj i odstaw na 15 minut. Obierz banany, pokrój w kostkę i skrop sokiem z cytryny. Wmieszaj do ciasta. Szykowanie wypiekuWyłóż formę pergaminem do pieczenia i przełóż do środka ciasto. Posmaruj wierzch odłożonym białkiem, posyp płatkami migdałowymi i lekko je dociśnij. Przykryj formę pokrywą lub folią aluminiową. PieczenieWstaw formę do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni. Piecz przez 20-25 minut, po czym odkryj. Piecz jeszcze około 15 minut, aż płatki się przyrumienią, a patyczek wbity w środek będzie tylko lekko wilgotny.

