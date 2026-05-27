Nie owsianka, tylko ciasto bez mąki i cukru. Ten składnik pomaga trzymać cholesterol w ryzach

Ten produkt zna chyba każdy. Wiele osób nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, jak bardzo wspiera metabolizm. Płatki owsiane są tanie, ogólnie dostępne i polecane na co dzień. To jeden z najlepszych produktów na obniżenie wysokiego poziomu cholesterolu LDL we krwi i utrzymanie go w normie. Nie musisz jednak jeść nudnej owsianki, żeby czerpać te oraz inne korzyści. Znacznie smaczniejszy sposób to upieczenie prostego ciasta, po które sięga się z przyjemnością.
Płatki owsiane tak działają na cholesterol
Ich właściwości wynikają z wysokiej zawartości błonnika, a dokładnie jego rozpuszczalnej formy w postaci beta-glukanów. Tworzą z wodą żel, który ma zdolność wiązania kwasów żółciowych w jelitach. Kwasy te są produkowane z cholesterolu, więc organizm zużywa go, a poziom we krwi spada.
Za pomocą owsa można zmniejszyć stężenie „najgorszego” cholesterolu LDL i to całkiem sporo – przekonuje prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, która kieruje Katedrą Żywienia Człowieka i Metabolomiki.
– Badania opublikowane niedawno pokazują, że kiedy wdrożono dietę zawierającą 300 gramów ugotowanych płatków owsianych, podanych z niewielką ilością owoców, ugotowanych na wodzie i podzielonych na trzy porcje w ciągu dwóch dni z dietą o obniżonej kaloryczności, spowodowało to redukcję zawartości cholesterolu we krwi o 10% – mówiła dietetyczka w opublikowanym przez siebie nagraniu.
Jak podkreśla ekspertka, nie chodziło o niskokaloryczne posiłki. Taki sam jadłospis stosowano w drugiej grupie uczestników, ale bez płatków. Nie zapewnił takiego efektu.
Z innych prac wynika, że spadek LDL o 5-10% można uzyskać przy regularnym spożyciu 3 g beta‑glukanów dziennie. To odpowiada porcji 60-80 g płatków. Odnotowano ponadto mniejsze stężenie trójglicerydów.
To jednak niejedyne zalety włączenia ich do menu. Wspomniany błonnik spowalnia wchłanianie glukozy, dzięki czemu jej stężenie we krwi rośnie wolniej i jest bardziej stabilne. Pomaga też podnosić wrażliwość komórek na insulinę, zwłaszcza u osób z insulinoopornością. Wpływa to także na większą sytość i mniejsze odkładanie tłuszczu. Ułatwia redukcję porcji i wagi. Owies zapewnia też związki przeciwzapalne, usprawnia pracę jelit i wspiera dobroczynną mikroflorę, co przekłada się na lepszą ogólną odporność.
Ciasto owsiane bez mąki i cukru
Robię je z samych płatków owsianych, najlepiej górskich, które tworzą gęściejszy żel w układzie trawienia. Zamiast cukru biorę bezkaloryczny erytrytol, a źródłem wody są jogurt naturalny, mleko i jajka. Nie dodaję przy tym tłuszczu. Ciasto aromatyzuję ekstraktem z wanilii, a spulchniam proszkiem do pieczenia.
Wymieszana i zblendowana masa musi postać kwadrans, by płatki napęczniały. Wtedy dorzucam kostki jędrnych bananów skropione sokiem z cytryny (nie ciemnieją) i przekładam całość do standardowej keksówki o długości 25 cm. Wierzch smaruję białkiem i posypuję płatami migdałowymi. Żeby się nie spaliły, piekę ciasto najpierw pod przykryciem. Gotowe studzę z formie, bo musi stężeć. Ma wtedy najlepszą konsystencję, a smakuje wybornie, choć jest dietetyczne.
Przepis: Ciasto owsiane z bananami
Pyszny wypiek z naturalnych płatków bez mąki pszennej i cukru.
- Kategoria
- Deser
- Rodzaj kuchni
- Międzynarodowa
- Czas przygotowania
- 25 min.
- Czas gotowania
- 35 min.
- Liczba porcji
- 10
- Liczba kalorii
- 155 w każdej porcji
Składniki
- 2 banany
- 2 jajka
- 2/3 szklanki jogurtu greckiego
- 1/2 szklanki mleka
- 1 i 1/2 szklanki płatków owsianych górskich
- 70 g erytrytolu
- 1 łyżka soku z cytryny
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii
- 1 szczypta soli
- 80 g płatków migdałowych
Sposób przygotowania
- Mieszanie ciastaPołącz jajko z żółtkiem, jogurtem, mlekiem i wanilią. Osobno połącz płatki z erytrytolem, proszkiem do pieczenia i solą. Wymieszaj mokre i suche składniki, zblenduj i odstaw na 15 minut. Obierz banany, pokrój w kostkę i skrop sokiem z cytryny. Wmieszaj do ciasta.
- Szykowanie wypiekuWyłóż formę pergaminem do pieczenia i przełóż do środka ciasto. Posmaruj wierzch odłożonym białkiem, posyp płatkami migdałowymi i lekko je dociśnij. Przykryj formę pokrywą lub folią aluminiową.
- PieczenieWstaw formę do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni. Piecz przez 20-25 minut, po czym odkryj. Piecz jeszcze około 15 minut, aż płatki się przyrumienią, a patyczek wbity w środek będzie tylko lekko wilgotny.
