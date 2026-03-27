Polacy omijają je w sklepie. Dietetyczka: to błąd, a jelita na tym tracą

Produkty konserwowe mają opinię „awaryjnych”. Sięgamy po nie, gdy brakuje czasu lub ochoty na gotowanie. Rzadko myślimy o tego typu artykułach w kontekście zdrowia. A szkoda, bo niektóre z nich działają na organizm zupełnie inaczej niż się powszechnie wydaje. Nie szkodzą mu, ale pomagają. O tym, jakie „puszki” warto włączyć do jadłospisu opowiada w rozmowie z „Wprost” dietetyczka Milena Nosek. Specjalistka dzieli się swoją wiedzą również w sieci. Prowadzi własne media społecznościowe, gdzie publikuje różnego rodzaju materiały na temat zdrowego odżywiania. Obala stereotypy dotyczące odchudzania. Pokazuje, że nie trzeba rezygnować z kulinarnych przyjemności, by tracić na wadze.

Te produkty z puszki naprawdę wspierają jelita

Produkty z puszki – jak podkreśla ekspertka – nie cieszą się zwykle dobrą reputacją. Mogą jednak stanowić wartościowy element posiłków wspierających zdrowie układu pokarmowego. Oczywiście, pod warunkiem że zostaną odpowiednio dobrane i przygotowane.

Rośliny strączkowe (na przykład ciecierzyca, fasola czy soczewica) to najbardziej korzystna grupa. Obfitują w błonnik rozpuszczalny, który wspiera rozwój korzystnych bakterii jelitowych. Zawierają też skrobię oporną, kluczowy składnik odżywczy dla mikrobioty – zauważa Milena Nosek w rozmowie z „Wprost”.

Jednocześnie radzi, by wybierać te oznaczone hasłem „gotowane na parze”. Warto też pamiętać, by opłukać je dokładnie przed spożyciem. Co więcej, kupując produkty konserwowe, takie jak na przykład pomidory czy kukurydza, warto zwracać szczególną uwagę na ich skład. Nie powinny zawierać dodatku cukru ani żadnych sztucznych barwników, konserwantów czy wzmacniaczy smaku. Im mniej pozycji na etykiecie, tym lepiej. Duże znaczenie ma także ilość sodu w danym produkcie. Najlepiej, by mieściła się w przedziale mniejszym niż 0,3–0,5 g na 100 gramów. Liczy się też forma zalewy.

Pomidory z puszki są cenne. Obróbka cieplna zwiększa biodostępność (wykorzystanie) ważnych dla zdrowia związków, między innymi likopenu – zaznacza dietetyczka.

Jakie jeszcze produkty z puszki warto wybrać

Elementem wartościowego posiłku mogą być również ryby z puszki (na przykład sardynki czy łosoś). „Są źródłem kwasów omega-3, które działają przeciwzapalnie i mogą wspierać barierę jelitową. Najlepsze to te w sosie własnym lub oliwie, bez sztucznych dodatków” – wskazuje Milena Nosek. Można je dorzucać do sałatek, past kanapkowych albo sosów.

Ta ryba działa jak palenie papierosów. Dietetyczka ostrzega, a Polacy się nią zajadająCzytaj też:

Niepozorne, a wspierają serce i mózg. Eksperci polecają te ryby z puszki