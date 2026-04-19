Seniorzy powinni jeść te „pączki” codziennie. Chronią serce i mózg, a my o nich zapominamy

Choć dla wielu osób są kulinarną nowością, ich niezwykłe właściwości doceniali już autorzy Biblii. Te niepozorne zielone kuleczki stanowią prawdziwą skarbnicę związków odżywczych. Kapary – bo o nich mowa – to tak naprawdę nierozwinięte pączki kwiatowe krzewu kaparowego. Badacze wskazują, że mogą realnie wspierać długowieczność i poprawiać jakość życia. Sprawdź dlaczego.

Jak kapary wspomagają zdrowie seniorów?

Kapary są jednym z najbogatszych źródeł kwercetyny. To właśnie jej zawdzięczają swoje cenne właściwości. Związek ten należy do najsilniejszych antyoksydantów. „Dotychczas przeprowadzone badania pokazały, że ma właściwości przeciwutleniające, przeciwzapalne, przeciwmiażdżycowe, przeciwzakrzepowe, przeciwnadciśnieniowe, przeciwnowotworowe, przeciwproliferacyjne, przeciwalergiczne, przeciwcukrzycowe, a także immunomodulujące.

Silne właściwości antyoksydacyjne i antyrodnikowe kwercetyny sprawiają, że może ona zmniejszać ryzyko rozwoju wielu chorób cywilizacyjnych o podłożu stresu oksydacyjnego” – zauważa dietetyk kliniczny Mateusz Durbas w jednym z materiałów opublikowanych na swoim blogu.

Badania opublikowane w prestiżowych czasopismach naukowych sugerują, że bioaktywne związki zawarte w kaparach mają działanie neuroprotekcyjne. Oznacza to, że pomagają chronić mózg przed procesami starzenia i wspierają procesy zapamiętywania. Ale to nie wszystko. Specjaliści zwracają uwagę na jeszcze jedną kwestię – kwercetyna potrafi hamować aktywność niektórych wirusów.

Inne właściwości kaparów

Badania kliniczne pokazują, że regularne stosowanie kwercetyny realnie wspiera układ krążenia. Wspomaga bowiem redukcję ciśnienia tętniczego. Wspomniane efekty obserwuje się już przy przyjmowaniu 500 mg związku na dobę. Takich ilości antyoksydantu dostarcza około 96-100 gramów kaparów.

Kwercetyna obniża skurczowe ciśnienie tętnicze krwi średnio o 3,04 mmHg, zaś rozkurczowe ciśnienie krwi o 2,63 mmHg. Suplementacja kwercetyny może pomagać obniżyć ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, gdyż wywiera ona również korzystny wpływ na lipidogram. Przyczynia się do znacznego obniżenia stężenia cholesterolu całkowitego i lipoprotein o małej gęstości LDL (tzw. „złego” cholesterolu) we krwi u pacjentów ze stwierdzonym zespołem metabolicznym i pokrewnymi zaburzeniami zdrowotnymi – zaznacza dietetyk Mateusz Durbas.

Pojawiają się także doniesienia sugerujące, że kwercetyna może zmniejszać stężenie glukozy oraz insuliny we krwi na czczo. Badacze coraz częściej wskazują również na rolę, jaką może odegrać w profilaktyce niektórych nowotworów, takich jak rak jelita grubego, żołądka, płuc czy jajnika.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o kapary

Na co pomagają kapary?

Kapary mogą wspierać pracę serca, układ krążenia oraz funkcje mózgu dzięki wysokiej zawartości kwercetyny – silnego przeciwutleniacza o działaniu przeciwzapalnym i ochronnym dla komórek.

Czy kapary są zdrowe dla seniorów?

Tak, kapary są szczególnie polecane osobom po 60. roku życia, ponieważ mogą wspierać pamięć, chronić organizm przed stresem oksydacyjnym i pomagać w profilaktyce chorób cywilizacyjnych.

Czy kapary obniżają ciśnienie i cholesterol?

Badania sugerują, że zawarta w kaparach kwercetyna może wspierać obniżenie ciśnienia tętniczego oraz pomagać redukować poziom „złego” cholesterolu (frakcję LDL) we krwi.

Jak jeść kapary i do czego je dodawać?

Kapary najlepiej dodawać do sałatek, makaronów, ryb, sosów oraz dań śródziemnomorskich. Ze względu na intensywny smak zwykle używa się ich w niewielkich ilościach jako aromatycznego dodatku.

