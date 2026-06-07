Nie kupuję już chipsów ani popcornu. Ziarna z puszki piekę z przyprawami i chrupią jak złoto

Wieczornym seansom filmowym i spotkaniom ze znajomymi często towarzyszą chipsy, chipsy albo inne słone przekąski ze sklepowej półki. Sama długo „łapałam się” na tym, że po ciężkim dniu szukałam szybkiej przegryzki, co rzadko służyło mojej sylwetce. Postanowiłam znaleźć lepsze rozwiązanie i tak w mojej kuchni na stałe zagościła pieczona ciecierzyca. Zawsze robię podwójną porcję, bo znika z talerza w pięć minut, a domownicy wręcz domagają się dokładki. Wbrew pozorom jej przygotowanie nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności kulinarnych. Zrobisz ją w niecałe pół godziny, niemal całą pracę wykona za ciebie nagrzany piekarnik.

Pieczona ciecierzyca wygrywa z innymi przekąskami

Gotowe wyroby ze sklepowych półek kuszą smakiem, ale zazwyczaj kryją w sobie utwardzone tłuszcze i ogromne ilości soli. Zastępując je ciecierzycą, zyskujesz pełną kontrolę nad tym, co jesz. Te drobne ziarna to świetne źródło roślinnego białka oraz błonnika, który daje uczucie sytości. Już niewielka porcja pozwala zaspokoić głód i uniknąć ciągłego podjadania. To świetne rozwiązanie nie tylko dla osób na diecie redukcyjnej, ale także tych, które szukają sposobu na odciążenie domowego budżetu.. Zwykła puszka kosztuje zaledwie parę złotych, a w połączeniu z oliwą i przyprawami zmienia się w pełnowartościowy zamiennik sklepowych przekąsek.

Prosty patent na ciecierzycę z piekarnika

Kluczem do przygotowania chrupiącego zamiennika klasycznych chipsów jest odpowiednie przyszykowanie ciecierzycy. Musisz odsączyć ciecierzycę z zalewy, a następnie starannie ją osuszyć. Nadmiar wilgoci sprawiłby, że kuleczki zaczęłyby się parzyć, a nie piec. Przedstawiony przepis możesz dowolnie modyfikować, używając innych przypraw. Dobrze sprawdzi się na przykład granulowany czosnek. A jeśli wolisz wersję „na słodko”, sięgnij po naturalny miód i cynamon.

Przepis: Pieczona ciecierzyca Aromatyczna i chrupiąca ciecierzyca idealna jako przekąska lub dodatek do sałatek. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Międzynarodowa Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 25 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 177 w każdej porcji Składniki 1 puszka ciecierzycy

¾ łyżeczki słodkiej papryki

¼ łyżeczki papryki ostrej

2 łyżki oliwy z oliwek

pieprz

sól Sposób przygotowania Uszykowanie ciecierzycyCiecierzycę odcedź z zalewy. Opłucz ja dokładnie na sicie i przesyp do miski. Wymieszaj z oliwą z oliwek i przyprawami. Pieczenie przekąskiDoprawioną ciecierzycę przenieś na wyłożoną papierem do pieczenia blachę. Piecz przez 25 minut w temperaturze 200 stopni Celsjusza.

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