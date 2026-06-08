Jeszcze tylko do środy w Stokrotce. Kawa 10 zł taniej bez aplikacji i limitów

Miłośnicy „małej czarnej” powinni jak najszybciej odwiedzić Stokrotkę. Sieć przygotowała świetne rabaty na popularne marki. Taniej kupisz między innymi wybrane produkty marki Eduscho. Możesz uzupełnić domowe zapasy bez obciążania domowego budżetu. Promocja potrwa do środy, 10 czerwca 2026 roku. Jest dostępna dla wszystkich konsumentów. Nie potrzebujesz żadnej aplikacji ani karty lojalnościowej, by skorzystać z rabatów.

Kawa ziarnista Eduscho tańsza o 10 złotych

Największa obniżka dotyczy popularnej kawy ziarnistej Eduscho. W promocyjnej cenie 49,99 zł kupisz kilogramowe opakowanie. Masz do wyboru różne warianty, między innymi Espresso Classic, Family Classic Coffee oraz Caffè Crema. Przepłacisz równe 10 złotych na każdej paczce, jeśli nie zdążysz zrobić zakupów w wyznaczonym terminie. Cena za opakowanie z ostatnich 30 dni przed obniżką wynosiła bowiem 59,99 zł. W gazetce promocyjnej nie ma wzmianki o ukrytych „haczykach” czy uciążliwych limitach ilościowych.

Woseba i MK Cafe z rabatem w Stokrotce

Na zniżki mogą liczyć także fani innych marek. Sieć przeceniła kawę mieloną Woseba Ti Meriti w opakowaniach o wadze 250 gramów. Promocja obejmuje Gusto Raffinato oraz Crema e Aroma. Teraz wydasz tylko 14,99 zł za sztukę. Regularny koszt wynosi 18,99 zł. Mniej zapłacisz również za kawę rozpuszczalną MK Café Premium Crema Instant w opakowaniu o pojemności 130 gramów (26,99 zamiast 27,99 zł). Co ważne, z obu tych ofert skorzystasz „od ręki” i bez ograniczeń. Stokrotka nie narzuca klientom żadnych wymogów, jeśli chodzi o liczbę nabywanych produktów. Wrzucasz do koszyka tyle opakowań, ile chcesz i od razu cieszysz się rabatem.

Czytaj też:

Ma nawet 13 razy więcej błonnika niż daktyle. Ta przekąska syci na długoCzytaj też:

Ten fit deser ma ponad 40 g białka i zero cukru. Smakuje jak kultowy baton