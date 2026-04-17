Ten napar z Japonii bije matchę na głowę. Eksperci wskazują konkretny powód

Matcha od lat uchodzi za jedną z najzdrowszych herbat na świecie. Mało kto wie, że ten popularny napój ma godną konkurencję. Inny japoński napar często okazuje się znacznie lepszym wyborem dla zdrowia.

Jaka herbata jest lepsza od matchy?

Godną konkurencją dla matchy jest hojicha, japońska herbata zielona, która przechodzi proces prażenia w wysokiej temperaturze. To właśnie ten etap całkowicie zmienia jej charakter. Napar zyskuje delikatniejszy, bardziej karmelowy smak, a gorycz typowa dla klasycznej zielonej herbaty wyraźnie się zmniejsza. Prażenie wpływa też na skład chemiczny napoju. Jak pokazują badania powoduje zmiany w strukturze flawonoidów.

Prażenie modyfikuje profil polifenoli i zmniejsza gorycz, co sprawia, że herbata staje się bardziej akceptowalna dla konsumentów” – czytamy w artykule „Exploring the Bioaccessibility of Roasted Japanese Green Tea: Impact of Simulated Gastrointestinal Digestion”.

Hojicha zawiera również mniej kofeiny niż matcha, dzięki czemu można pić ją o każdej porze dnia. Nie powoduje nagłych skoków pobudzenia ani spadków energii. Nie wpływa też negatywnie na samopoczucie.

Dlaczego jeszcze warto sięgać po hojichę?

W napoju zidentyfikowano unikalne związki, takie jak polifenol o masie cząsteczkowej 918 (mw918), który nie występuje w herbacie nieprażonej. Wraz z innymi glikozydami kwercetyny (np. mw1050) przyczynia się on do hamowania biofilmu bakteryjnego. To płytka nazębna tworzona przez bakterie Streptococcus mutans. Składniki herbaty hamują aktywność glukozylotransferaz (GTF), enzymów odpowiedzialnych za produkcję glukanów, które budują strukturę biofilmu. Co więcej, związki zawarte w naparze wykazują silną aktywność antyoksydacyjną, a organizm dobrze radzi sobie z ich przyswajaniem. Enzymy trawienne w pomagają stabilizować polifenole i flawonoidy zwiększając ich biodostępność podczas procesu trawienia w jelitach.

