Ten cukier działa łagodniej niż biały. A Polacy nadal wybierają ten gorszy

Większość z nas sypie zwykły, biały cukier do kawy czy herbaty z czystego przyzwyczajenia. Jest tani, jest wszędzie i… na tym kończą się jego zalety. Prawda jest taka, że to czyste, puste kalorie, które powodują w naszym organizmie nagły skok glukozy, a potem jeszcze szybszy „zjazd” i ochotę na kolejną dawkę. Jeśli chcesz zadbać o swoje zdrowie, lepiej postawić na mało popularną alternatywę.

Lepszy zamiennik cukru białego

Zamiast białego cukru lepiej jest postawić na cukier kokosowy. Jaka jest największa różnica między nimi? Chodzi o indeks glikemiczny. Ten kokosowy nie działa tak drastycznie jak białe kryształki, więc nie odczuwasz po nim aż tak silnej ochoty na kolejną dawkę słodkości. Wynika to z zawartości inuliny – błonnika, który spowalnia wchłanianie cukru.

Do tego dochodzi smak. Jeśli lubisz nuty karmelowe, to po spróbowaniu wersji kokosowej zwykły napoje ze z klasycznym cukrem nie będą ci już tak smakować. Jednak nie oszukujmy się, to nadal cukier. Jeśli będziesz go używać w nadmiarze, to będzie to miało negatywnie konsekwencje dla twojego zdrowia.

Jakie właściwości ma cukier kokosowy?

W cukrze kokosowym znajduje się inulina. To rozpuszczalna frakcja błonnika pokarmowego. Wywiera ona korzystny, selektywny wpływ na mikroflorę jelitową, sprzyjając rozwojowi bakterii z rodzaju Bifidobacterium oraz ograniczając liczebność potencjalnie patogennych drobnoustrojów. Co dokładnie to oznacza? Inulina działa jak naturalny prebiotyk, czyli dokarmia twoje dobre bakterie w jelitach, korzystnie wpływając na układ pokarmowy. Tutaj jednak ważna uwaga – zawartość inuliny w tym produkcie będzie drobnym wsparciem dla organizmu. Jeśli jednak zależy ci na pokaźnej dawce tego składnika, sięgnij na przykład po cykorię czy por. Te warzywa mają go znacznie więcej.

Składnikiem cukru kokosowego, o którym warto wspomnieć, są antyoksydanty, w tym polifenole (około 150 mg na 100 g produktu). Ten rodzaj cukru jest nieco wartościowszy od cukru białego, ponieważ w niektórych aspektach wykazuje lepszy wpływ na nasz organizm, jednak nadal jest on znikomy. Trzeba pamiętać o tym, że w dalszym ciągu jest to cukier, którego spożycie nie poprawi naszego zdrowia. Nie można więc zapominać o umiarze.

Według Światowej Organizacji Zdrowia spożycie cukru należy ograniczyć do 10% ogółu energii. Przy średnim zapotrzebowaniu kalorycznym dla osoby dorosłej na poziomie 2000 kcal będzie to około 200 kcal czyli 10-12 łyżeczek białego cukru, bo jedna łyżeczka to ok. 20 kcal (5 gramów) – podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

