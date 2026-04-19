Ten składnik zmienia kopytka. Są delikatne, lekkie i każdy bierze dokładkę

Lubię eksperymentować w kuchni. Dlatego chętnie modyfikuję klasyczne przepisy i „wyłamuje się” z utartych kulinarnych schematów. Ostatnio wzięłam na warsztat kopytka. Przygotowałam je zupełnie inaczej niż zwykle, bo bez użycia ziemniaków. Zastąpiłam te warzywa innym mniej popularnym produktem. Sięgnęłam po kaszę jaglaną. Kiedy zaserwowałam odmienione przysmaki moim bliskim, nikt nie zorientował się, że w składzie brakuje klasycznych kartofli. Wszyscy byli zaskoczeni ich delikatnością.

Dlaczego warto zamienić ziemniaki na kaszę jaglaną?

Ta kasza – jak podkreśla dietetyczka Marta Skoczeń – zawiera mnóstwo cennych mikroelementów. Znajdziemy w niej między innymi żelazo, miedź, magnez potas, wapń, fosfor, a także witaminy z grupy B. Dlatego produkt ten odgrywa ważną rolę w prawidłowej pracy organizmu. Wspomaga działanie układu nerwowego, wspiera zdrowie kości i funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego.

Jest lekkostrawna, sprawdzi się w problemach z układem pokarmowym i wielu jednostkach chorobowych […] Z jej użyciem można przygotowywać wiele dań różnego rodzaju. Świetnie się sprawdza po treningu, jako dobre źródło węglowodanów i szybki zastrzyk energii. Zawiera spore ilości białka – podkreśla ekspertka w jednym z artykułów opublikowanych na swoim blogu.

Jak zrobić kopytka z kaszą jaglaną?

Zanim przystąpisz do robienia kopytek, przepłucz kaszę jaglaną i przelej ją wrzątkiem. W ten prosty sposób usuniesz z niej goryczkę. Jeśli chcesz, by zyskała jeszcze więcej smaku, możesz uprażyć ziarna na suchej patelni. Potem wystarczy już tylko zalać kaszę gorącym mlekiem i wstawić całość do piekarnika na około 15 minut. Dzięki temu masa na kopytka jest jednolita, gładka i nie wymaga dodawania dużych ilości mąki. Jej nadmiar sprawia, że „kluski” stają się twarde, gumowate i nieapetyczne.

Przepis: Kopytka z kaszy jaglanej Świetnie smakują i sycą na długo, choć nie mają ani grama ziemniaków. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 45 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 1 w każdej porcji Składniki 200 g kaszy jaglanej

1 szklanka mleka

2 jajka

1 łyżeczka masła

100 g mąki pszennej

sól, pieprz Sposób przygotowania Szykowanie kaszyKaszę opłucz i na sicie i przelej wrzątkiem. Rozgrzej piekarnik do 120 stopni. Kaszę przełóż do garnka, mleko zagotuj i gorącym zalej kaszę. Przykryj garnek, wstaw do piekarnika na 15 minut. Jeśli kasza zacznie wysychać, podlej ją odrobiną wody. Łączenie składnikówDo przestudzonej kaszy dodaj jajka, mąkę, masło oraz sól i pieprz do smaku. Zagnieć ciasto. Masa powinna być jednolita. Jeśli mocno klei się do rąk, możesz podsypać ją odrobiną mąki. Formowanie i gotowanie kopytekZ ciasta uformuj podłużne wałki i podziel je nożem na mniejsze kawałki. Gotuj partiami w osolonym wrzątku przez kilka minut od momentu wypłynięcia na powierzchnię.

Czytaj też:

Dodaję 2 łyżki do kopytek. Wychodzą miękkie i delikatne jak chmurkaCzytaj też:

Niski indeks glikemiczny i komplet białka. Ten zapomniany produkt bije ziemniaki na głowę