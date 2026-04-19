Wystarczy jedna łyżeczka. Ta kawa pomaga trzymać cukier w ryzach

Wiele osób nie wyobraża sobie poranka bez aromatycznej kawy, która stawia na nogi i pozwala z energią wejść w nowy dzień. Klasyczna „mała czarna” smakuje wybornie, ale można ją ulepszyć. Jeden prosty dodatek sprawia, że zyskuje jeszcze więcej cennych właściwości. Naukowcy nie mają wątpliwości, że warto włączyć go do codziennej diety.

Nietypowy dodatek do kawy

Zastąpienie standardowych dodatków do „małej czarnej” – takich jak na przykład cukier, śmietanka czy mleko – masłem orzechowym to świetny sposób na nadanie napojowi aksamitnej konsystencji i głębokiego, korzennego aromatu. Taka „orzechowa kawa” przypomina w smaku płynny deser, a jednocześnie nasyca na znacznie dłużej niż zwykłe espresso. Aby ją przygotować, wystarczy do filiżanki gorącego naparu dodać jedną łyżeczkę naturalnego masła orzechowego (najlepiej sprawdzi się produkt o gładkiej strukturze) i dokładnie wymieszać za pomocą blendera.

Jakie właściwości ma masło orzechowe?

Masło orzechowe to bogate źródło białka roślinnego, nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz mikroelementów. Znajdziemy w nim związki, które wspierają homeostazę glukozy oraz insuliny, znacząco obniżając ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2 u kobiet. Chodzi między innymi o magnez, selen i kwas foliowy. Ten niedoceniany dodatek do kawy wykazuje silne właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Jego regularna konsumpcja pomaga redukować poziom trójglicerydów we krwi i poprawiać moc mięśniową u osób starszych.

Co ciekawe, regularne spożywanie masła orzechowego nie prowadzi do przyrostu masy ciała ani tkanki tłuszczowej, nawet jeśli zwiększa ono całkowitą podaż energii w diecie. Zjawisko to tłumaczy się między innymi niepełną absorpcją tłuszczów z orzechów w przewodzie pokarmowym oraz ich wysokim efektem termogenicznym Nie bez znaczenia jest również fakt, że masło orzechowe skutecznie zwiększa uczucie sytości, co zapobiega nadmiernemu spożywaniu innych kalorii w ciągu dnia

Chociaż spożycie energii wzrosło w grupie spożywającej masło orzechowe, nie zaobserwowaliśmy odpowiadających mu zmian w masie ciała ani składzie ciała” – czytamy w artykule pod tytułem „Effects of Peanut Butter Supplementation on Older Adults' Physical Function: A 6- Month Randomised Controlled Trial”.

