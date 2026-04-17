Jedna ma 7 g białka i gasi ochotę na słodycze. Robię takie kulki zamiast batonów

Zdecydowana większość słodkich przekąsek, jakie można znaleźć w sklepach, rozczarowuje składem. Dlatego coraz częściej robię je sama, inspirując się różnymi pomysłami znalezionymi w sieci. Moim najnowszym odkryciem są „kulki mocy” z przepisu znanej ekspertki, dr Pauliny Ihnatowicz. Bliscy zgodnie twierdzą, że to jeden z najlepszych deserów, jakie kiedykolwiek przygotowałam. Nie tylko świetnie smakuje, ale ma też wiele wartości odżywczych i syci na długo.

Proteinowe „kulki mocy”– cenne składniki w każdym kęsie

Bazą tego deseru jest serek wiejski. Pojawia się w przepisie nieprzypadkowo. Jest – jak podkreśla dr Paulina Ihnatowicz – źródłem wartościowego białka. Liczby, które wymienia dietetyczka mówią same za siebie. Jedna mała kulka dostarcza aż 7 tego cennego składnika. Dzięki temu wspomaga regenerację organizmu, usprawnia pracę jelit i zapewnia uczucie sytości na długo. Każdą przekąskę ekspertka polewa gorzką czekoladą o zawartości kakao na poziomie 80 procent. Ten przysmak to moc antyoksydantów, które neutralizują wolne rodniki, spowalniają procesy starzenia, redukują stany zapalne i chronią komórki przed uszkodzeniami.

Jak zrobić proteinowe „kulki mocy” z przepisu dietetyczki?

Wbrew pozorom przygotowanie tych słodkich przekąsek nie wymaga wiele pracy. Wystarczy zmiksować serek wiejski z odżywką białkową, masłem orzechowym, bananem i mąką migdałową, a potem rozpuścić czekoladę połączoną z olejem kokosowym w kąpieli wodnej. Ostatni etap polega na uformowaniu kulek i polaniu ich zrobioną wcześniej polewą. Pamiętaj, by umieścić deser w zamrażarce, co najmniej na 30 minut. Dzięki temu masa stężeje i zyska odpowiednią konsystencję, a czekolada utworzy na ich powierzchni chrupiącą skórkę.

Przepis: Proteinowe kulki mocy Sycący deser na bazie serka wiejskiego i masła orzechowego, który idealnie sprawdza się jako szybka przekąska w ciągu dnia lub zdrowy zamiennik tradycyjnych słodyczy Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 15 Liczba kalorii 133 w każdej porcji Składniki Na masę: 200 g serka wiejskiego

74 g masła orzechowego

31,5 g odżywki białkowej waniliowej

145 g mąki migdałowej

60 g banana Na polewę: 150 g gorzkiej czekolady 80%

3 g oleju kokosowego Sposób przygotowania Szykowanie masyObierz i pokrój banana. Zmiksuj składniki na masę w blenderze na gładką, jednolitą masę. Robienie polewyPołam czekoladę, dodaj olej kokosowy i rozpuść w kąpieli wodnej. Mieszaj do uzyskania gładkiej konsystencji. Wykańczanie kulekUformuj kulki z przygotowanej masy. Każdą polej roztopioną czekoladą i wstaw do zamrażarki na około 30 minut.

