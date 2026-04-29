Przed majówką kawa taniej nawet o 15 zł. Jeden warunek łatwo przeoczyć

Od środy, 29 kwietnia w marketach sieci Dino startują atrakcyjne akcje rabatowe. Dotyczą znanych i cenionych kaw. Na uzupełnienie zapasów masz kilka dni. Oferty wygasają dopiero 5 maja. By z nich skorzystać, nie musisz posiadać żadnej karty lojalnościowej ani przestrzegać narzuconych limitów. Wystarczy, że przyjdziesz do sklepu i zrobisz zakupy. Pamiętaj przy tym o jednym istotnym szczególe. Pozwoli ci zaoszczędzić jeszcze więcej.

Kawa Eduscho i Jacobs taniej w Dino

Jednym z najnowszych hitów cenowych w Dino jest kawa mielona Eduscho Family. Za duże opakowanie o wadze 550 gramów zapłacisz jedynie 25,69 zł. Zyskujesz sporo, bo cena regularna produktu wynosi aż 37,99 zł. Powody do radości mają również wielbiciele kawy mielonej Jacobs Krönung (250 g). Wydasz na nią 15,49 zł zamiast 19,49 zł. Pamiętaj jednak o pewnym bezwzględnym warunku, który obowiązuje w przypadku obu opisanych promocji. Upust nalicza się wyłącznie przy jednorazowym zakupie co najmniej dwóch sztuk. Jeśli w roztargnieniu włożysz do koszyka tylko jedną paczkę Eduscho lub Jacobs, nie zaoszczędzisz ani grosza.

Jakie jeszcze kawy przecenia Dino?

Sieć Dino mocno „ścina” również ceny kilogramowych paczek kawy Melitta. Akcja obejmuje dwa popularne warianty – Original Crema oraz Originals Intense. Rabat wynosi 20 procent. W praktyce oznacza to, że jedno opakowanie kosztuje 59,99 zł. Oszczędzasz aż 15 złotych na jednej sztuce. Taniej kupisz też rozpuszczalną kawę Gold MK Café Premium (175 g). Możesz ją mieć już za 19,85 zł. Cena przed obniżką to 31,99 zł. W twoim portfelu zostanie więc ponad 12 złotych. Mniej zapłacisz też za kawę rozpuszczalną Eduscho Family (50 g). Przeceniono ją z 12,99 na 9,99 zł.). Wymienione wyżej produkty objęto standardową obniżką, która obowiązuje już od pierwszej sztuki.

Jak Dino pracuje w majówkę?

W piątek i niedzielę – 1 i 3 maja – sklepy Dino są nieczynne. Działają dłużej w czwartek i sobotę, czyli 30 kwietnia oraz 2 maja. W te dni działają od 6.00 do 23.00.

