Ta herbata tuczy i szkodzi zdrowiu. Polacy piją ją na potęgę i jeszcze dosładzają

Herbata, obok kawy, jest jednym z najpopularniejszych napojów na świecie. Od wieków towarzyszy ludziom w codziennym życiu. Ceniona jest nie tylko za smak, ale także za swoje właściwości zdrowotne. Jednak nie dotyczy to każdego rodzaju. Istnieje wiele jej odmian – od klasycznej czarnej i zielonej, przez delikatną białą, aż po aromatyczne herbaty ziołowe i owocowe. W sklepie można jednak dostać też herbatę granulowaną. Zdecydowanie lepiej jest nie wkładać jej do koszyka z zakupami.

Jakiej herbaty lepiej nie kupować?

Herbaty granulowane smakowe są wygodne w przygotowaniu, ale pod względem zdrowotnym to produkt, który źle wpływa na nasz organizm. Większość takich herbat zawiera ogromne ilości cukru. Jest on na pierwszym miejscu w składzie, co oznacza, że jest go najwięcej.

Nigdy nie było tajemnicą, że takie herbatki granulowane to nie herbaty, ale głównie cukier. Jest go tu w 100 g aż 96 g – i choć w porcji oczywiście sporo mniej, to i tak pijemy w tym wypadku głównie cukier, a wiele osób jeszcze je dosładza – grzmi Agnieszka Pocztarska z facebookowego profilu „Czytamy etykiety”.

Często takie herbatki zawierają też syrop glukozowo-fruktozowy lub sztuczne aromaty, które przy regularnym spożyciu po prostu nam szkodzą. Warto jednak czytać skład – im krótszy i bardziej naturalny, tym lepiej. Na co dzień zdrowszym wyborem pozostają herbaty liściaste lub ekspresowe bez dodatków, które dostarczają cennych składników i nie zawierają zbędnych substancji słodzących.

Ile cukru dziennie spożywać?

Według Światowej Organizacji Zdrowia spożycie cukru należy ograniczyć do 10% ogółu energii. Przy średnim zapotrzebowaniu kalorycznym dla osoby dorosłej na poziomie 2000 kcal będzie to około 200 kcal czyli 10-12 łyżeczek białego cukru, bo jedna łyżeczka to ok. 20 kcal (5 gramów). Zgodnie z zaleceniami WHO niezbędne jest ograniczenie spożycia cukrów prostych do mniej niż 10% dziennego zapotrzebowania na energię. Nie wliczamy w tę ilość cukrów występujących naturalnie w świeżych, nieprzetworzonych owocach oraz w produktach mlecznych – podaje Narodewe Centrum Edukacji Żywieniowej.

Spożywanie zbyt dużej ilości cukru może prowadzić do wielu negatywnych skutków zdrowotnych. Przede wszystkim zwiększa ryzyko otyłości, ponieważ nadmiar kalorii z cukrów prostych łatwo odkłada się w postaci tkanki tłuszczowej. Może też przyczyniać się do rozwoju cukrzycy typu 2, gdy organizm staje się mniej wrażliwy na insulinę. Dodatkowo nadmiar cukru szkodzi zębom, powodując próchnicę, oraz może wpływać na wahania poziomu energii i pogorszenie samopoczucia. W dłuższej perspektywie dieta bogata w cukier zwiększa także ryzyko chorób serca.

