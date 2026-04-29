Do karkówki na grilla dodaję coś słodkiego. Dzięki temu mięso jest soczyste i nie wysycha

Już za chwilę długi majowy weekend. Wtedy wielu Polaków chętnie spędza czas na świeżym powietrzu. Jednym z najpopularniejszych sposobów jest przygotowywanie grilla. To dla wielu osób okazja do spotkań z rodziną i przyjaciółmi, odpoczynku od pracy oraz korzystania z wiosennej pogody. W ogrodach, na działkach i w parkach unosi się wtedy zapach pieczonych kiełbasek, warzyw i innych potraw z rusztu. Dobrze jest więc wcześniej zaplanować, co dokładnie przyrządzi się w ten wyjątkowy weekend.

Przepis na śliwkową marynatę do karkówki

Jednym z najczęściej wybieranych mięs do przygotowania na grillu jest karkówka. Za cenię ją za soczystość. Jest też delikatnie przetłuszczona, dzięki czemu po upieczeniu pozostaje miękka i aromatyczna. Wiele osób wcześniej marynuje karkówkę w przyprawach, oleju lub ziołach. W ten sposób można nadać jej jeszcze lepszy smak. Podczas grillowania dobrze się przypieka, tworząc chrupiącą skórkę na zewnątrz i miękkie wnętrze. Ja rok temu odkryłam cudowny przepis na pyszną marynatę. W tym roku też zamierzam go wykorzystać. Zobacz, jak ją zrobić.

Chodzi o czosnkowo-śliwkową marynatę do karków. To połączenie wyrazistych i słodkawych smaków, które świetnie sprawdzają się przy grillowaniu. Jej podstawą są czosnek oraz powidła śliwkowe. Nadają mięsu charakterystyczny, lekko słodki aromat i głębię smaku. Dodaję też oliwę, miód oraz ocet balsamiczny. Całość sprawia, że to mięsko po upieczeniu jest też bardzo soczyste.

Przepis: Śliwkowa marynata do karkówki Tak przyrządzone mięso zachwyci każdego. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 92 w każdej porcji Składniki 2 łyżki octu balsamicznego

1 szczypta pieprzu czarnego

3 łyżki miodu

60 ml oliwy z oliwek

5 łyżek powideł śliwkowych

2 łyżki tartej skórki cytryny

1 szczypta soli

4 ząbki czosnku Sposób przygotowania Łączenie składnikówWszystkie składniki marynaty wymieszaj ze sobą. Marynowanie mięsaKarkówkę pokrój w plastry grubości ok. 3 cm. Włóż do marynaty i pozostaw w niej przez 2-3 godziny, a najlepiej całą noc.

Jak grillować karkówkę?

Aby dobrze przygotować karkówkę na grillu, musisz zacząć od wyboru świeżego i sprawdzonego mięsa, najlepiej o odpowiedniej strukturze, bez nadmiaru tłuszczu i włókien. Po zakupie należy je pokroić na równe plastry o grubości około trzech cm, ponieważ zbyt grube kawałki dłużej się grillują i mogą się przypalać z zewnątrz, zanim upieką się w środku.

Następnie mięso natrzyj dokładnie marynatą, tak aby każdy kawałek był nią pokryty. Tak przygotowaną karkówkę najlepiej włożyć do zamykanego pojemnika i odstawić do lodówki na kilka godzin, a najlepiej na całą noc. Wtedy dobrze przejdzie aromatami. Podczas samego grillowania ważne jest utrzymanie umiarkowanego ognia i regularne obracanie mięsa, aby równomiernie się upiekło i nie przypaliło.

Czytaj też:

Ten suplement może blokować żelazo. Wiele osób bierze go „na wszelki wypadek”Czytaj też:

Tych produktów z Biedronki lepiej nie brać na majówkę. Ekspertka mówi wprost, co omijać