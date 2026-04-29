Większość psuje racuchy z rabarbarem. Jeden trik sprawia, że wychodzą lekkie i puszyste
Większość psuje racuchy z rabarbarem. Jeden trik sprawia, że wychodzą lekkie i puszyste

Racuchy z rabarbarem
Racuchy z rabarbarem Źródło: Shutterstock / A_Lein
Racuchy z rabarbarem potrafią być hitem wiosennego stołu – pod warunkiem, że nie zamienią się w zbite, tłuste placki. U mnie ten przepis wraca co roku, kiedy tylko pojawiają się pierwsze łodygi. Są lekko kwaskowe, miękkie w środku i z cienką, złotą skórką.

Placki to zawsze dobra opcja na szybki deser albo podwieczorek, kiedy wracasz do domu i chcesz zrobić coś „na już”, bez wyrabiania ciasta i czekania godzinami. A te z rabarbarem to prawdziwe mistrzostwo świata.

Rabarbar w racuchach – gdzie większość popełnia błąd

Rabarbar ma jedną cechę, która potrafi zepsuć cały efekt: puszcza sok. Jeśli wrzucisz go prosto do ciasta, zrobi się ono rzadkie, a racuchy zamiast puszyste – będą ciężkie i wilgotne.

U mnie sprawdza się prosty trik: najpierw zasypuję rabarbar cukrem i daję mu chwilę. Dzięki temu:

  • część soku zostaje „wyciągnięta” wcześniej,
  • kawałki miękną i nie są włókniste,
  • kwasowość się łagodzi, ale nie znika całkiem.

Ważne jest też samo ciasto. Racuchy na maślance wychodzą delikatniejsze niż na mleku, bo lekka kwasowość reaguje z proszkiem do pieczenia i daje bardziej napowietrzoną strukturę. Zauważyłam też, że krótkie odstawienie ciasta (na około 10 minut) robi różnicę – mąka lepiej chłonie płyn i wszystko się stabilizuje.

Przepis: Racuchy z rabarbarem na maślance

Szybkie, miękkie w środku racuchy z lekką kwaskową nutą – idealne na wiosenny podwieczorek.

Kategoria
Deser
Rodzaj kuchni
Polska
Czas przygotowania
10 min.
Czas gotowania
20 min.
Liczba porcji
4
Liczba kalorii
380 w każdej porcji

Składniki

  • 3–4 łodygi rabarbaru
  • 3 łyżki cukru
  • 1,5 szklanki mąki pszennej
  • 2 jajka
  • 1 czubata łyżeczka proszku do pieczenia
  • ¾–1 szklanki maślanki
  • 1 łyżeczka cukru (do ciasta)
  • szczypta soli
  • olej do smażenia
  • cukier puder do podania

Sposób przygotowania

  1. Przygotowanie rabarbaruPokrój rabarbar w małe kawałki, zasyp cukrem i odstaw na 10–15 minut. Jeśli zbierze się dużo soku, możesz go lekko odlać – racuchy będą wtedy bardziej puszyste.
  2. Mieszanie ciastaDo miski wsyp mąkę, dodaj jajka, sól i proszek do pieczenia. Wlej maślankę i wymieszaj na gęste, lekko lejące ciasto. Odstaw na 10 minut – to moment, który naprawdę robi różnicę w strukturze.
  3. SmażenieRozgrzej cienką warstwę oleju na patelni. Wyłóż porcje rabarbaru, a następnie przykryj je ciastem. Smaż na średnim ogniu przez 2–3 minuty, aż spód się zarumieni. Obróć i smaż kolejne 2–3 minuty.
  4. PodaniePrzełóż racuchy na ręcznik papierowy, a potem oprósz cukrem pudrem. Najlepsze są jeszcze ciepłe.

Z czym podawać i jak je „podkręcić”

Rabarbar lubi towarzystwo czegoś łagodnego, dlatego u mnie najczęściej ląduje obok:

  • gęstego jogurtu naturalnego albo skyru,
  • bitej śmietany (jeśli mają być bardziej deserowe),
  • kilku świeżych truskawek – klasyczne, ale działa za każdym razem.

Jeśli chcesz zmienić charakter racuchów, dorzuć do ciasta szczyptę wanilii albo odrobinę cynamonu. Obie wersje sprawdziłam – każda daje inny efekt, ale żadna nie zabija rabarbaru.

Na koniec jedna rzecz, którą zawsze powtarzam: nie smaż racuchów na zbyt dużym ogniu. Z zewnątrz będą wyglądały idealnie, a w środku zostanie surowe ciasto. Średni ogień i chwila cierpliwości – to cały sekret.

