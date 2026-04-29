Większość psuje racuchy z rabarbarem. Jeden trik sprawia, że wychodzą lekkie i puszyste

Placki to zawsze dobra opcja na szybki deser albo podwieczorek, kiedy wracasz do domu i chcesz zrobić coś „na już”, bez wyrabiania ciasta i czekania godzinami. A te z rabarbarem to prawdziwe mistrzostwo świata.

Rabarbar w racuchach – gdzie większość popełnia błąd

Rabarbar ma jedną cechę, która potrafi zepsuć cały efekt: puszcza sok. Jeśli wrzucisz go prosto do ciasta, zrobi się ono rzadkie, a racuchy zamiast puszyste – będą ciężkie i wilgotne.

U mnie sprawdza się prosty trik: najpierw zasypuję rabarbar cukrem i daję mu chwilę. Dzięki temu:

część soku zostaje „wyciągnięta” wcześniej,

kawałki miękną i nie są włókniste,

kwasowość się łagodzi, ale nie znika całkiem.

Ważne jest też samo ciasto. Racuchy na maślance wychodzą delikatniejsze niż na mleku, bo lekka kwasowość reaguje z proszkiem do pieczenia i daje bardziej napowietrzoną strukturę. Zauważyłam też, że krótkie odstawienie ciasta (na około 10 minut) robi różnicę – mąka lepiej chłonie płyn i wszystko się stabilizuje.

Przepis: Racuchy z rabarbarem na maślance Szybkie, miękkie w środku racuchy z lekką kwaskową nutą – idealne na wiosenny podwieczorek. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 380 w każdej porcji Składniki 3–4 łodygi rabarbaru

3 łyżki cukru

1,5 szklanki mąki pszennej

2 jajka

1 czubata łyżeczka proszku do pieczenia

¾–1 szklanki maślanki

1 łyżeczka cukru (do ciasta)

szczypta soli

olej do smażenia

cukier puder do podania Sposób przygotowania Przygotowanie rabarbaruPokrój rabarbar w małe kawałki, zasyp cukrem i odstaw na 10–15 minut. Jeśli zbierze się dużo soku, możesz go lekko odlać – racuchy będą wtedy bardziej puszyste. Mieszanie ciastaDo miski wsyp mąkę, dodaj jajka, sól i proszek do pieczenia. Wlej maślankę i wymieszaj na gęste, lekko lejące ciasto. Odstaw na 10 minut – to moment, który naprawdę robi różnicę w strukturze. SmażenieRozgrzej cienką warstwę oleju na patelni. Wyłóż porcje rabarbaru, a następnie przykryj je ciastem. Smaż na średnim ogniu przez 2–3 minuty, aż spód się zarumieni. Obróć i smaż kolejne 2–3 minuty. PodaniePrzełóż racuchy na ręcznik papierowy, a potem oprósz cukrem pudrem. Najlepsze są jeszcze ciepłe.

Z czym podawać i jak je „podkręcić”

Rabarbar lubi towarzystwo czegoś łagodnego, dlatego u mnie najczęściej ląduje obok:

gęstego jogurtu naturalnego albo skyru,

bitej śmietany (jeśli mają być bardziej deserowe),

kilku świeżych truskawek – klasyczne, ale działa za każdym razem.

Jeśli chcesz zmienić charakter racuchów, dorzuć do ciasta szczyptę wanilii albo odrobinę cynamonu. Obie wersje sprawdziłam – każda daje inny efekt, ale żadna nie zabija rabarbaru.

Na koniec jedna rzecz, którą zawsze powtarzam: nie smaż racuchów na zbyt dużym ogniu. Z zewnątrz będą wyglądały idealnie, a w środku zostanie surowe ciasto. Średni ogień i chwila cierpliwości – to cały sekret.

