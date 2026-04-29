Większość psuje racuchy z rabarbarem. Jeden trik sprawia, że wychodzą lekkie i puszyste

Placki to zawsze dobra opcja na szybki deser albo podwieczorek, kiedy wracasz do domu i chcesz zrobić coś „na już”, bez wyrabiania ciasta i czekania godzinami. A te z rabarbarem to prawdziwe mistrzostwo świata.
Rabarbar w racuchach – gdzie większość popełnia błąd
Rabarbar ma jedną cechę, która potrafi zepsuć cały efekt: puszcza sok. Jeśli wrzucisz go prosto do ciasta, zrobi się ono rzadkie, a racuchy zamiast puszyste – będą ciężkie i wilgotne.
U mnie sprawdza się prosty trik: najpierw zasypuję rabarbar cukrem i daję mu chwilę. Dzięki temu:
- część soku zostaje „wyciągnięta” wcześniej,
- kawałki miękną i nie są włókniste,
- kwasowość się łagodzi, ale nie znika całkiem.
Ważne jest też samo ciasto. Racuchy na maślance wychodzą delikatniejsze niż na mleku, bo lekka kwasowość reaguje z proszkiem do pieczenia i daje bardziej napowietrzoną strukturę. Zauważyłam też, że krótkie odstawienie ciasta (na około 10 minut) robi różnicę – mąka lepiej chłonie płyn i wszystko się stabilizuje.
Przepis: Racuchy z rabarbarem na maślance
Szybkie, miękkie w środku racuchy z lekką kwaskową nutą – idealne na wiosenny podwieczorek.
- Kategoria
- Deser
- Rodzaj kuchni
- Polska
- Czas przygotowania
- 10 min.
- Czas gotowania
- 20 min.
- Liczba porcji
- 4
- Liczba kalorii
- 380 w każdej porcji
Składniki
- 3–4 łodygi rabarbaru
- 3 łyżki cukru
- 1,5 szklanki mąki pszennej
- 2 jajka
- 1 czubata łyżeczka proszku do pieczenia
- ¾–1 szklanki maślanki
- 1 łyżeczka cukru (do ciasta)
- szczypta soli
- olej do smażenia
- cukier puder do podania
Sposób przygotowania
- Przygotowanie rabarbaruPokrój rabarbar w małe kawałki, zasyp cukrem i odstaw na 10–15 minut. Jeśli zbierze się dużo soku, możesz go lekko odlać – racuchy będą wtedy bardziej puszyste.
- Mieszanie ciastaDo miski wsyp mąkę, dodaj jajka, sól i proszek do pieczenia. Wlej maślankę i wymieszaj na gęste, lekko lejące ciasto. Odstaw na 10 minut – to moment, który naprawdę robi różnicę w strukturze.
- SmażenieRozgrzej cienką warstwę oleju na patelni. Wyłóż porcje rabarbaru, a następnie przykryj je ciastem. Smaż na średnim ogniu przez 2–3 minuty, aż spód się zarumieni. Obróć i smaż kolejne 2–3 minuty.
- PodaniePrzełóż racuchy na ręcznik papierowy, a potem oprósz cukrem pudrem. Najlepsze są jeszcze ciepłe.
Z czym podawać i jak je „podkręcić”
Rabarbar lubi towarzystwo czegoś łagodnego, dlatego u mnie najczęściej ląduje obok:
- gęstego jogurtu naturalnego albo skyru,
- bitej śmietany (jeśli mają być bardziej deserowe),
- kilku świeżych truskawek – klasyczne, ale działa za każdym razem.
Jeśli chcesz zmienić charakter racuchów, dorzuć do ciasta szczyptę wanilii albo odrobinę cynamonu. Obie wersje sprawdziłam – każda daje inny efekt, ale żadna nie zabija rabarbaru.
Na koniec jedna rzecz, którą zawsze powtarzam: nie smaż racuchów na zbyt dużym ogniu. Z zewnątrz będą wyglądały idealnie, a w środku zostanie surowe ciasto. Średni ogień i chwila cierpliwości – to cały sekret.
