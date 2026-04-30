Polacy omijają to mięso, a to duży błąd. Ma więcej wartości niż kurczak i wspiera serce

Polacy uwielbiają mięso. Wieprzowina, kurczak czy wołowina goszczą na stołach bardzo często. Pozostawiają „konkurencję” daleko w tyle. W rezultacie ląduje „na marginesie” jadłospisu. Zapomniana i niedoceniana. Taki los spotkał między innymi baraninę. Niesłychanie, bo to prawdziwy przysmak, który ma wiele cennych wartości odżywczych.

Dlaczego warto jeść baraninę?

Mięso owcze, w tym baranina, coraz częściej bywa określane mianem żywności funkcjonalnej. Dostarcza bowiem wielu cennych mikro – i makroskładników, które odgrywają niezwykle ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Na pierwszy plan bez wątpienia wysuwa się białko o wysokiej sprawności i wartości biologicznej Stugramowa porcja mięsa zawiera nawet 18 gramów protein. Dzięki temu przysmak syci na długo i pozwala ograniczyć ryzyko podjadania między posiłkami.

Mięso owcze ma również korzystny profil kwasów tłuszczowych. Baranina jest bogatym źródłem sprzężonego kwasu linolowego, czyli CLA. Jego zawartość oscyluje w granicach 4,3–19,0 mg/g tłuszczu. Związek ten – jak podkreślają badacze – wykazuje działanie przeciwmiażdżycowe oraz przeciwcukrzycowe. Co więcej, baranina obfituje w L-karnitynę (ok. 852 mg/kg), która wspomaga metabolizm tłuszczów oraz pracę układu nerwowego i krwionośnego.

Baranina zawiera również kwas orotowy, który hamuje namnażanie się komórek nowotworowych i wspiera usuwanie substancji szkodliwych z organizmu. Mięso to jest także cennym źródłem witamin, zwłaszcza z grupy B i rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D, E i K). Spośród substancji mineralnych zawartych w baraninie należy wymienić przynajmniej żelazo, cynk czy selen – zauważają Michal Milerski i Andrzej Junkuszew z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Jak jeść baraninę?

Eksperci radzą, by jeść baraninę „na gorąco” i serwować przysmak na podgrzanych talerzach (zawarty w niej tłuszcz szybko krzepnie). Dobrym pomysłem jest też łączenie mięsa z warzywami i produktami bogatymi w błonnik, na przykład z kaszą lub sałatką.

