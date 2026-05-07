Pół łyżeczki do jajecznicy wystarczy. Obniża ciśnienie i wspomaga detoks wątroby

Jajecznica to jedno z tych dań, które nigdy się nie nudzi. Świetnie sprawdza się zarówno jako szybkie i pożywne śniadanie, jak i lekka kolacja po długim dniu. Jest smaczna, sycąca i można ją przygotować na wiele sposobów. Dobrze smakuje z masłem, szczypiorkiem, pomidorami, boczkiem czy serem. Jej ogromną zaletą jest prostota i krótki czas przygotowania. Jeśli dodasz do niej jeden składnik, będzie znacznie zdrowsza.

Dodaj pół łyżeczki do jajecznicy

Dietetyk dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym nagraniu na YouTube podpowiedział, by do jajecznicy dodać trochę kolendry. Zazwyczaj pół łyżeczki tego suszonego zioła będzie odpowiednią ilością. Możesz też użyć świeżej kolendry.

Jej wyjątkową cechą jest to, że ma ona zdolność do hamowania gromadzenia się kadmu w wątrobie. W uproszczeniu można powiedzieć, że wspomaga nasze ciało w oczyszczaniu ze szkodliwych metali ciężkich. Do tego ma ona pozytywny wpływ na układ krążenia – powiedział ekspert.

Dodał także, że w badaniu pod tytułem „Supplementation of garlic and coriander seed powder: Impact on body mass index, lipid profile and blood pressure of hyperlipidemic patients” eksperci zauważyli, że spożywanie niewielkich ilości kolendry doprowadziło do obniżenia ciśnienia krwi i redukcji trójglicerydów. Istotne jest, że to badanie zostało przeprowadzone z udziałem ludzi.

Inne właściwości kolendry

Kolendra to prawdziwa skarbnica zdrowia, która potrafi zdziałać w organizmie znacznie więcej niż tylko nadać potrawom charakterystyczny aromat. Między innymi pomaga chronić komórki przed starzeniem i stanami zapalnymi. W kuchni warto po nią sięgać szczególnie przy ciężkostrawnych daniach, ponieważ świetnie radzi sobie z problemami żołądkowymi. Działa rozkurczowo i pomagając pozbyć się nieprzyjemnych wzdęć.

Ma też pozytywny wpływ na układ krążenia i metabolizm. Regularne dodawanie jej do posiłków wspomaga organizm w utrzymaniu prawidłowego poziomu cukru oraz cholesterolu we krwi. To jest kluczowe dla zdrowia serca. Co ciekawe, roślina ta ma też naturalne właściwości antybakteryjne, dzięki czemu pomaga zwalczać drobne infekcje i wspiera ogólną odporność. Dzięki sporej dawce witamin, zwłaszcza witaminy K, kolendra jest prostym i smacznym sposobem na wzmocnienie kości oraz poprawę kondycji całego organizmu.

