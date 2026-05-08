To z ula działa lepiej niż miód u seniorów. Wspiera pamięć i kości, a mało kto po to sięga

Od lat przyjęło się uważać miód za jeden z najzdrowszych darów natury. Jest ceniony nie tylko za swój smak, ale również za właściwości wspierające odporność i codzienne funkcjonowanie organizmu. W ostatnim czasie coraz częściej mówi się także o pyłku pszczelim, który zyskał popularność dzięki wysokiej zawartości witamin, minerałów i naturalnych składników odżywczych. Niewiele osób wie jednak, że istnieje jeszcze bardziej wartościowy produkt pochodzenia pszczelego, szczególnie polecany seniorom. Wyróżnia się wyjątkowym wpływem na organizm.

Lepsze niż miód dla osób starszych

Dietetyk dr Bartosz Kulczyński poleca osobom starszym mało popularny produkt, jakim jest mleczko pszczele.

Otóż jeśli chodzi o badania z udziałem ludzi, to pokazały one, że spożywanie mleczka pszczelego może zmniejszać spadek gęstości mineralnej kości i spowalniać osłabienie wytrzymałości kości u kobiet po menopauzie. Oznacza to, że mleczko pszczele jest naturalnym środkiem wspierającym zdrowie kości, co jest szczególnie ważne u osób dorosłych i starszych – powiedział ekspert.

Ciekawą informacją jest też to, że wspomniany produkt łagodzi objawy menopauzy. Wynika to z tego, że znajdują się w nim składniki, które naśladują działanie żeńskich hormonów, których ubywa wraz z wiekiem.

Chodzi o badanie pod tytułem „Effects of Royal Jelly on Bone Metabolism in Postmenopausal Women: A Randomized, Controlled Study”.

Prawdopodobnie nie każdy słyszał o tym, że mleczko pszczele może pomóc po udarze mózgu. Naukowcy zbadali, że związki w nim obecne w pewnym sensie naprawiają czy regenerują komórki mózgowe. W efekcie podawanie mleczka pszczelego osobom po udarze poprawiło pamięć i zwiększyło ogólną sprawność umysłową – wyjaśnił.

Z kolei badania na zwierzętach wykazały, że produkt ten poprawia pamięć również u zdrowych osobników w starszym wieku.

Jakie jeszcze właściwości ma mleczko pszczele?

Mleczko pszczele od lat uznawane jest za jeden z najbardziej wartościowych produktów pochodzących z ula. Zawiera wiele cennych składników, takich jak witaminy z grupy B, aminokwasy, enzymy, minerały oraz naturalne przeciwutleniacze, dzięki czemu wspiera prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Często podkreśla się jego korzystny wpływ na odporność, koncentrację i poziom energii, dlatego szczególnie doceniają je osoby starsze oraz osoby narażone na zmęczenie i stres.

Regularne spożywanie mleczka pszczelego wspiera również układ nerwowy i krążenie, pomaga w utrzymaniu dobrego samopoczucia oraz wspomaga regenerację organizmu. Wiele osób sięga po nie także ze względu na właściwości przeciwzapalne i opóźniające procesy starzenia.

