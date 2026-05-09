Ma 21 g białka i chroni mięśnie seniorów. Polacy omijają ten ser, a lekarze ostrzegają przed jednym

Seniorzy powinni dbać o swoje zdrowie. Wraz z wiekiem organizm staje się bardziej podatny na różne choroby i dolegliwości. Jedną z nich jest sarkopenia. To postępujący zespół geriatryczny charakteryzujący się uogólnioną utratą masy, siły oraz sprawności mięśni szkieletowych. To bezpośrednio przekłada się na obniżenie jakości życia i wzrost ryzyka niepełnosprawności. Choć proces ten jest ściśle powiązany ze starzeniem się organizmu i zmianami hormonalnymi, jego dynamika zależy w dużej mierze od stylu życia, współistniejących chorób przewlekłych, ale też sposobu odżywiania.

Najlepszy ser dla seniorów

Ser halloumi stanowi wartościowy element diety osób starszych. Ma wysoką gęstość odżywczą oraz specyficzną strukturę, która ułatwia jego przygotowanie bez utraty cennych właściwości. Jako produkt o dużej zawartości pełnowartościowego białka, w 100 g zawiera aż 21 g tego składnika.

Ser ten skutecznie wspiera utrzymanie masy mięśniowej. To jest kluczowe w profilaktyce wspomnianej sarkopenii. Wyjątkowo wysoka koncentracja wapnia i fosforu w tym serze też przyczynia się do wzmocnienia mineralizacji kości. Zmniejsza to także ryzyko wystąpienia osteoporozy oraz groźnych dla seniorów złamań. Dla wielu osób w podeszłym wieku zaletą jest również wysoka temperatura topnienia halloumi, która pozwala na jego grillowanie lub smażenie bez rozlewania się, co czyni go atrakcyjną i łatwą do spożycia alternatywą dla twardych mięs.

Na co uważać sięgając po halloumi?

Sama uwielbiam ten ser, jednak jest jeden „haczyk”. Choć ser ten jest skarbnicą witamin i minerałów, to seniorzy powinni spożywać go z umiarem ze względu na dość wysoką zawartość sodu (nawet 2,5–3 g na 100 g). To może sprzyjać podwyższeniu ciśnienia krwi i negatywnie wpływać na układ krążenia.

Zbyt częste spożywanie halloumi może wiązać się z nadmiernym dostarczaniem tłuszczów nasyconych — około 17 g na 100 g produktu. Ich długotrwały nadmiar w diecie może zwiększać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

