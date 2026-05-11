Poprawia koncentrację i nastrój, wspiera serce. Polacy lubią, ale zapominają o tym napoju

Większość ludzi zaczyna poranek od filiżanki kawy, ponieważ pomaga ona szybko się obudzić i dodaje energii na początek dnia. Nie każdy jednak dobrze reaguje na kofeinę, a część osób szuka zdrowszych lub łagodniejszych alternatyw. Coraz większą popularnością cieszą się napoje takie jak zielona herbata, matcha czy yerba mate, które pobudzają w bardziej stopniowy sposób i dostarczają wielu cennych składników odżywczych. Dobrym wyborem mogą być również napary ziołowe. Ja wybieraj jednak coś jeszcze innego. Chodzi o gorącą czekoladę.

Świetna alternatywa dla kawy

Gorąca czekolada, szczególnie przygotowana z wysokiej jakości kakao, korzystnie wpływa na pracę mózgu i samopoczucie. Kakao jest bogate w flawonoidy. Są to naturalne związki roślinne, które wspierają krążenie krwi, także w obrębie mózgu. Dzięki temu mogą poprawiać koncentrację, szybkość przetwarzania informacji oraz wspierać pamięć i zdolności poznawcze.

Zawarte w kakao niewielkie ilości kofeiny i teobrominy działają pobudzająco, ale łagodniej niż kawa, pomagając utrzymać skupienie bez gwałtownych skoków energii. Dodatkowo gorąca czekolada wpływa pozytywnie na nastrój, ponieważ kakao wspomaga produkcję serotoniny i endorfin, które odpowiadają za uczucie relaksu i dobrego samopoczucia. Wybieraj czekoladę z prawdziwego kakao i ograniczoną ilością cukru, ponieważ to właśnie kakao zawiera najwięcej cennych składników wspierających organizm i pracę mózgu.

Jakie jeszcze właściwości ma gorzka czekolada?

W celu zapewnienia płynnego przepływu krwi przez naczynia krwionośne dobrze jest też zadbać o to, aby w naszej diecie pojawiły się produkty o właściwościach przeciwzakrzepowych, których spożycie wiąże się na przykład z obniżeniem poziomu substancji sprzyjających powstawaniu zakrzepów. Wśród takich produktów znajdują się kakao i gorzka czekolada – powiedział dietetyk dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym nagraniu.

Zawierają one w swoim składzie dobroczynne polifenole. Ekspert zauważył, że spożywanie takich produktów zmniejsza ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca o 10 proc., a także ryzyko pojawienia się zawału serca o 14 proc.

Jak zrobić gorącą czekoladę?

Podgrzej 500 ml mleka w garnku na małym ogniu, ale nie doprowadzaj go do wrzenia. W międzyczasie połam około 100 g gorzkiej czekolady na kawałki i wrzuć ją do ciepłego mleka. Mieszaj całość trzepaczką albo łyżką, aż czekolada całkowicie się rozpuści i napój stanie się gładki. Jeśli lubisz słodszy smak, dodaj trochę cukru lub miodu. Możesz też dorzucić szczyptę cynamonu albo kilka kropli wanilii. Na koniec przelej napój do kubka i podawaj od razu. Świetnie smakuje z bitą śmietaną albo piankami marshmallow.

